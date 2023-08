La Vuelta a España 2023 está cada vez más cerca, y apenas unos días nos separan del sábado 26 de agosto, jornada en la que dará inicio la prueba con la crono de Barcelona. 22 equipos se preparan para mostrar su mejor versión en la ronda nacional, con la presencia de estrellas españolas e internacionales de la bicicleta de la talla del ganador del Tour, Jonas Vingegaard, el ganador de la pasada Vuelta, Remco Evenepoel, y competidores como el triple ganador en España y campeón del Giro de este año Primož Roglič, así como talento nacional en las piernas de Juan Ayuso o Enric Mas.

Con tanto brillo, parece que no se cumplirán los pronósticos más agoreros que daban por segura una Vuelta deslucida tras la decisión de no correrla por parte de varios deportistas de la élite, entre los que destacan Tadej Pogačar y Adam Yates, segundo y tercero respectivamente en el pasado Tour.

Además, que haya semejante nómina de deportistas del más alto nivel asegura que la carrera es más imprevisible de lo que podría parecer. No solo los ganadores de las cuatro últimas Vueltas estarán presentes, sino que el podio al completo del Giro saldrá a comerse el asfalto español, y por detrás llega mucho talento joven con ganas de dejar atrás al pelotón.

Los favoritos

Mirando el pasado Tour, es difícil no pensar en Vingegaard como uno de los máximos favoritos en la ronda española. El danés salió airoso de su emocionante duelo con Pogačar mostrando su superioridad en el mundo del ciclismo actual, y eso pesa mucho cuando hablamos de la prueba más importante del mundo. Sin embargo, no está solo en ese elenco de favoritos. A su lado se alza como brillante figura el belga Remco Evenepoel, que cuenta como certificación su victoria en la última edición de la Vuelta a España. Y, por si semejante rivalidad no fuera suficiente, hay más estrellas brillando en el cielo de las predicciones sobre la ronda española. Primož Roglič, ganador del Giro, tendrá mucho que decir, así como el español Enric Mas, harto ya de segundos puestos. Además, Geraint Thomas y João Almeida vienen de completar el podio del Giro, de modo que no se puede dudar de su estado de forma.

Las revelaciones

Escondidos bajo el refulgir de los astros del ciclismo, varios deportistas afilan las garras esperando su momento para asaltar el triunfo. Juan Ayuso, tercero en 2022, lidera a la joven generación que comparte con talentos del nivel de Carlos Rodríguez, capaz de colarse en el 'top ten' de La Vuelta 2022 y el Tour 2023.

Por si fuera poco, las sorpresas podrían no llegar únicamente de la mano de los jovencitos. Figuras veteranas del nivel de Mikel Landa o Richard Carapaz podrían aprovechar esta Vuelta para demostrar que todavía les queda mucha magia en las ruedas.

La emoción está servida y solo queda esperar a que el telón se descorra el sábado 26 de agosto. ¿Quién se llevará el trofeo de campeón de La Vuelta a España 2023? La respuesta, el 17 de septiembre.