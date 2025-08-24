Ciclismo
Etapa 2 de la Vuelta a España 2025, en directo
El pelotón afronta el Limone Piemonte, el primer final en alto para probar a los favoritos
Redacción
Madrid
En Limone Piemonte la 80ª Vuelta a España vivirá este domingo su primer final en alto, en la que será la primera prueba para los aspirantes a la general, pero sin que a priori pueda producirse una gran sorpresa salvo que alguno haya llegado demasiado justo de forma.
La etapa llevará al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte con 159,5 km en los que la única dificultad montañosa será la ascensión final, pero en la que el desnivel acumulado es de 1.886 metros.
Los equipos de los favoritos deberán controlar para que no se produzca ninguna sorpresa en los kilómetros previos que pueda terminar condicionando el resto de la carrera como sucedió en 2024 camino de Yunquera con Ben O'Connor.
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Usuarios de la piscina de La Hípica: 'No se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados
- ¿Por qué están tan contaminadas las playas valencianas este verano?
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización