¿Qué hace la Vuelta en el Piamonte? La pregunta es inevitable porque por mucho dinero que las autoridades locales, que son las que han pagado por la visita, y mucha promoción que hayan hecho siempre hay alguien que no se entera, porque vive en su mundo o sencillamente porque no le interesa el deporte.

La gente se extraña. Sucede en Novara donde Juan Mari Guajardo, el ‘speaker’ oficial, llena con su voz en castellano los altavoces de la carrera, aunque con la alta posibilidad de que buena parte de sus frases y de las batallas ciclistas que va contando no acaben de ser comprendidas por el público que se reúne tras las vallas de la llegada. Por eso, lo auxilia Paolo Mei, una voz conocida porque es la persona que va contando en la lengua local a lo largo y ancho de Italia lo que ocurre en carrera desde las metas del Giro.

Banderas y carteles rojos

Turín, donde pernocta casi toda la carrera durante los días que dura la excursión italiana, aparece decorada con banderas y carteles rojos en honor a la Vuelta. Una exposición, en el mismo corazón comercial de la capital del Piamonte, va recorriendo con grandes carteles la reciente historia de una Vuelta que se fundó hace 90 años y que cumple 80 ediciones por las desdichas de las contiendas bélicas y alguna crisis económica.

Ahora, en cambio, la Vuelta presume de salud, sobre todo desde que Unipublic, la empresa que gestiona la carrera, fue adquirida por ASO, propietaria del Tour, y la incorporó como una más de las competiciones deportivas de la empresa francesa. Por la Vuelta se pasea -y trabaja, que nadie se enfade por la definición- buena parte del personal que día a día acompaña al Tour durante la aventura de julio y casi se podría decir que el francés es la segunda lengua de la carrera, por delante del inglés, aunque estos días se hable italiano y a partir del miércoles se entre en zona lingüística catalana.

Giro, Tour y Vuelta

Los que acuden a las cunetas del Piamonte son los mismos que se citaron hace un año con el paso del Tour y año y medio con la última visita del Giro por territorios más acostumbrados a que los ciclistas peleen por vestir la ‘maglia rosa’ que el jersey amarillo de la ronda francesa o el rojo de la prueba española.

En Italia permanecerá la Vuelta hasta el martes cuando cruzará la frontera alpina para adentrarse en las carreteras francesas. La primera vez que la carrera transitará por los Alpes después de que haya sido frecuente estos últimos años que la ronda española escale algunos de los mitos pirenaicos del Tour como el Tourmalet, el Aubisque o Peyragudes, una cima no tan legendaria pero que ya cuenta con el hechizo de haber vivido triunfos de Tadej Pogacar, el último, el julio pasado, cuando se impuso de forma clara y rotunda en la cronoescalada de la prueba.

Ahora toca viajar hacia el sur del Piamonte, visitar una estación de esquí denominada Limone, donde se quejan por culpa del cambio climático de que cada vez nieve menos por lo que tienen que hacer uso y hasta abusar de la creación artificial. Por lo menos, han bajado las temperaturas. En el Piamonte hace calor -solo faltaría en el mes de agosto- pero con grados que distan mucho del infierno sufrido la semana pasada, tristemente dibujada de incendios en muchas zonas de Europa. En algunos lugares el paisaje que se ve desde la autopista es desolador.