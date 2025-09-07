Ciclismo
La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
Redacción
Este domingo el pelorón de la Vuelta a España encara la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 kilómetros. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.
Los ciclistas afrontarán dos altos puntuables antes del ecuador del trayecto, en ambos casos ascensiones largas y tendidas: el puerto de La Garganta (primera categoría, 16,5 km al 5,1) y el de Barbeitos (segunda categoría, 11,9 km al 3,9). Las sorpresas serán improbables, no imposibles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- El Roig Arena engrandece la leyenda de Nino Bravo
- La puesta de largo del Roig Arena: desembarco de artistas para homenajear a Nino Bravo
- Todos los conciertos del Roig Arena confirmados hasta 2026
- València cede el complejo de Abastos en una concesión de 25 años
- Todas las fotos del gran estreno del Roig Arena