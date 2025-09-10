Los ciclistas de la Vuelta a España piden que se neutralice la carrera en caso de más incidentes

El pelotón de La Vuelta a España prefiere que la carrera se neutralice en caso de incidentes, cuestión que ya ha ocurrido dos veces en la presente edición en las etapas de Bilbao y Castro de Herville.

La decisión la han tomado los ciclistas tras consultar a su sindicato, el CPA, antes de la salida de la decimoséptima etapa entre O Barco de Valdeorras, en Ourense, y el Alto de El Morredero, en León.

Consulta antes de salir

En esta jornada, a las amenazas de neutralización por las protestas propalestinas se ha unido la posibilidad de recortar la jornada por los fuertes vientos que amenazan la cima leonesa de El Morredero.

Los ciclistas saben de dónde salen, pero no a dónde van a llegar, por eso prefieren hacer a partir de ahora una consulta antes de tomar la salida.

Por su parte, el danés Jonas Vingegaard, maillot rojo de la Vuelta, ofreció su opinión a la cadena danesa TV. "Creo que estoy un poco en el otro lado. Me encantaría correr toda la etapa, pero es cierto que como ciclistas llevamos muchos años sin unirnos. Si la mayoría dice que lo haremos así, entonces estoy de acuerdo. Llevamos muchos años sin tener esa claridad", dijo el líder.

Vingegaard dejó la duda sobre si el pelotón podrá o no llegar a meta, y comentó que los manifestantes le tiraron en la etapa del martes "un líquido en la cabeza, que no sé si era orina, pero olía fatal".

También ofreció su opinión, según refleja Sporza, el danés Mads Pedersen, acerca del lanzamiento de chinchetas en algunos tramos. "Es una lástima. Si haces eso en la cima de una montaña, puedes pinchar en el descenso y tener consecuencias fatales. Por suerte no pasó nada".