CICLISMO
La etapa 18 de la Vuelta a España, en directo: Valladolid - Valladolid
Redacción
La etapa de este jueves de la 80ª Vuelta a España, la decimoctava, es la contrarreloj con salida y llegada en Valladolid que se presume clave en el desenlace de la carrera; junto a la penúltima jornada, con final en la Bola del Mundo.
La de este jueves es una crono larga para lo que se estila en el ciclismo moderno, 27,2 km, y completamente llana salvo un pequeño repecho casi inapreciable al final del primer tercio del recorrido.
Un día para el duelo por la Roja
Claramente un día para el duelo por la Roja entre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) y el portugués Joao Almeida (UAE), si lo permiten las protestas en contra de la participación del Israel-Premier Tech que están acompañando, e incidiendo, en la prueba.
La organización ha establecido dos puntos intermedios en el trayecto, el primero en el km 8,4 y el segundo en el 18,7.
