CICLISMO
La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España", señala la organización
EFE
Madrid
La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.
La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta.
Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las obras en la Pista de Silla cortarán el tráfico de entrada a València
- Arde una nave que comercializa motos en Albuixech
- Ahora sufrimos la riada burocrática': los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el 'limbo' sin poder cobrar las ayudas
- Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas
- Tercera concentración en Ontinyent por la millonaria Herencia Nadal
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana
- Ed Sheeran actuará en el Roig Arena