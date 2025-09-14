Manifestación propalestina
La prensa extranjera subraya el caótico "final inédito" en la historia de las Vuelta
EFE
El "final inédito" de la Vuelta a España con la última etapa suspendida por los disturbios en las calles de Madrid con las protestas propalestinas ocupan la primera línea de las informaciones relativas a la ronda española, en la que, sin podio ni ceremonias, se coronó el danés Jonas Vingeggard.
"El danés Jonas Vingegaard ganó oficialmente su primera Vuelta, sin embargo, no hubo ganador de etapa, ya que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación pro-palestina", resalta L'Equipe.
La forma de finalizar la Vuelta es reseñado por el diario francés como "algo inédito en la historia de las grandes vueltas". "Cargas policiales, balas de goma, barreras transformadas en instrumentos de violencia, el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España 2025. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final", concluye L'Equipe.
El portal de deportes belga Sporza destaca que "la Vuelta termina con un tono sombrío: las protestas multitudinarias en Madrid obligan a los organizadores a cancelar la etapa final y la ceremonia del podio". "El caos reinó en las calles de Madrid, donde las barreras quedaron reducidas a escombros. La organización de la Vuelta intentó con todas sus fuerzas que Vingegaard se enfundara el maillot rojo en Madrid, pero los numerosos manifestantes que se habían concentrado decidieron lo contrario".
Según cuenta Sporza, "se derribaron las barreras, los manifestantes invadieron el circuito local e impidieron el paso del pelotón. Tras un retraso inicial, que incluyó la caída de un ciclista, la carrera se neutralizó".
En Italia, La Gazzetta dello Sport resalta que "Jonas Vingegaard se coronó campeón de la Vuelta a España tras una carrera llena de drama y tensión".
