Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido puertoPatrullas Malva-rosaPuçolAlerta amarillaFallecidos por calorRadiografía del monteUn beso y una flor Nino Bravo
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

El pelotón en La Vuelta.

El pelotón en La Vuelta. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción / EFE

Font Romeu

La cita con Andorra es habitual en la Vuelta a España y llegará este martes para la disputa de la cuarta etapa, que saldrá y llegará en la capital del Principado tras un recorrido corto, pero explosivo, de 104,8 km, que incluye 4 puertos y un desnivel acumulado de 3.000 metros.

Los favoritos, al combate en la primera cita clave con la montaña. En la etapa más corta de la presente edición no habrá final en alto, pero tres puertos de primera y uno de tercera van a calibrar las fuerzas de cada uno. Para empezar, a balón parado, se presentará el ascenso al Port D'Envalira (23,3 km al 5,1 de pendiente media y 12 de máxima). Su techo está a 2.419 metros de altitud.

Pasada la mitad del trayecto se subirá la Collada de Beixalís (6,5 km al 8,5 y 16 máx) y quedarán dos dificultades, el Col D'Ordino (9,9 km al 7 y max del 12) y el Alto de la Comella (3a,4 km al 6). Desde ésta última cima hasta meta restarán 5 km.

El esprint especial estará situado tras el descenso del Beixalís y antes de comenzar el Ordino, km 68,4 de carrera.

Una jornada para que salgan a escena los hombres de la general, idónea para testar las fuerzas de cada uno. Se sabrá quienes optarán al menos al top 10 en Granada.

Después de la cancelación de la tercera etapa por la granizada en Font Romeu, el esloveno Tadej Pogacar mantuvo el maillot rojo con 9 segundos de ventaja sobre el belga Wout van Aert y 10 respecto al británico Matthew Brennan, ambos del Visma.

. Datos de la etapa:

Recorrido. Andorra La Vella-Andorra la Vella, 104,8 km

. Hora de salida: 14.40 horas

. Hora de llegada: 17.30 horas

. Puertos:

  • Port D'Envalira (Km 25, 1a, 23,3 km al 5,1 media y 8,5 máx)
  • Collada de Beixalís (km 59,3, 1a, 6,5 km al 8,5)
  • Coll D'Ordino (km 78,7, 1a, 9,9 km al 7)
  • Alto de La Comella (Km 100, 3,9 km al 5,9)

. Esprint intermedio:

Noticias relacionadas

Ordino, km 68,4.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clima: preparados para lo que viene
  2. «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
  3. De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
  4. El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado premia con 12.000 € cada uno a una veintena de clientes de la Campaneta d'Or de Gandia
  5. Muere un trabajador del puerto de València tras sufrir una caída mientras realizaba labores de mantenimiento
  6. Aparece el cadáver de una mujer flotando en la playa de Puçol
  7. El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
  8. El miedo de vivir al otro lado de la N-332 en Xeraco: «Vi morir a mi padre atropellado, pero no veré una solución»

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

Torrent arreglará 80 caminos y elevará seis pasos inundables para reducir el riesgo en las riadas

Torrent arreglará 80 caminos y elevará seis pasos inundables para reducir el riesgo en las riadas

Alberic recuperará la cisterna medieval como espacio visitable de la memoria democrática

Alberic recuperará la cisterna medieval como espacio visitable de la memoria democrática

Valencia recupera su vuelo directo a Nueva York 15 años después

Valencia recupera su vuelo directo a Nueva York 15 años después

El Consell avisa: "El calentamiento del Mediterráneo y nuestra orografía propician una torrencialidad gigante y estamos abocados a nuevas barrancadas en los próximos meses"

El Consell avisa: "El calentamiento del Mediterráneo y nuestra orografía propician una torrencialidad gigante y estamos abocados a nuevas barrancadas en los próximos meses"

La Colla Barcelonista de Sueca denuncia una actuación “desproporcionada” de la UIP contra uno de sus miembros en Elche

La Colla Barcelonista de Sueca denuncia una actuación “desproporcionada” de la UIP contra uno de sus miembros en Elche

Las Columnas de Hércules

Las Columnas de Hércules

Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos

Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos
Tracking Pixel Contents