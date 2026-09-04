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La ronda española

El gran Wout van Aert se exhibe en el horno granadino de la Vuelta

La etapa 13 de la Vuelta a España, en imágenes

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La etapa 13 de la Vuelta a España. / Javier Lizón / EFE

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Sergi López-Egea

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Loja (enviado especial)

La 13ª etapa de la Vuelta se ha disputado este viernes íntegramente en la provincia de Granada bajo la tiranía de un termómetro justiciero que nunca ha estado por debajo de los 38 grados. Día marcado también por las escapadas, de inicio una numerosa con 43 corredores. Al final triunfo en Loja de la gran estrella Wout van Aert siempre con Enric Mas al frente de la clasificación general.

Este sábado regresa la montaña a la prueba, en una jornada recorrerá las carreteras de Jaén, entre la capital y Sierra de la Pandera, con un total de 155 kilómetros y tres puertos de montaña. El último, Sierra de la Pandera es un viejo conocido de la carrera donde ya ha habido seis finales desde la primera ascensión en 2002.

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Fuente: El Periódico

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