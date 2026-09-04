Pogacar… de lo que fue a lo que pudo ser

De lo que fue a lo que pudo ser hay una enorme diferencia, cuando los sueños se esfumaron por un tropezón inesperado en una carretera valenciana. En un hotel de Lorca, Matxin, director del UAE, toma un café, que no es otra manera que alargar el desayuno. La imagen es la de un hombre solo con sus pensamientos y con cara de tristeza, por lo que fue. Le despiden los camareros con palabras de ánimo, con un “suerte en la etapa”, la que faltó camino de Xeraco.

En el hotel sólo hay vehículos de la escuadra por todas partes, un parque móvil impresionante, media docena de coches de equipo, otra media de furgonetas, tres camiones de variado tamaño, uno de ellos enorme, y el autobús, un poco más lejos, con los torillos, muñecos vestidos en rojo que recibe el líder de la Vuelta cada día que sube al podio a recoger el jersey rojo. Son los que obtuvo Tadej Pogacar en los días en los que anduvo por aquí y animó la carrera hasta su accidente.

Nada ha vuelto a ser lo mismo

El UAE sigue en estado de shock. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Nadie los va a ver ahora, ni un alma en el horizonte, ni niños en la puerta del hotel cuando hace una semana hubo que llamar a la policía, y no tanto por temores de algo absurdo, sino porque se colaban a intentar ver y fotografiarse con Pogacar, y porque necesitaban que los agentes les hicieran un pasillo. De lo contrario, era imposible que Pogacar subiera al bus de la escuadra.

Lo que se vio en la Vuelta ni había pasado en el Tour, niños y mayores se acercaron a la carrera, pero para ver a Pogacar, mucho más que a la propia competición, y cuando él se ha ido, por voluntad ajena, ha quedado un vacío difícil de llenar.

Lo que pudo ser habría sido verlo ganar alguna etapa más. No sabe correr de otra manera. Lo último que se vio fue la imagen de un deportista que entraba ensangrentado en una ambulancia. Matxin da la sensación de que todavía no se lo cree, que es una pesadilla, que nada de lo que pasó a partir del sábado es real, como una mala película de la que sólo esperas que termine para largarte lo antes posible de la sala del cine.

Mensajes al móvil

Le continúan llegando mensajes al móvil, cuenta que han sido más de seis mil, de personas que ni conocía ni sabía cómo habían dado con su número, mortales que le reconocían -evidentemente no ha tenido tiempo para leerlo todo-, que habían llorado al ver a Pogacar decir adiós a la Vuelta. Se decían “levántate, levántate”, casi como un rezo, una ligera esperanza cuando trató, sin éxito, de subir a la bici. Y luego el disgusto; dolor para el ciclista.

Siguen los mismos que llegaron a excepción del masajista y del mecánico de Pogacar, auxiliares personales del astro esloveno. El primero de ellos ya lo acompañó en el traslado de Gandia a Barcelona y ahora desde la capital catalana a Mónaco, donde el corredor busca una especie de milagro para poder correr algo en lo que queda de temporada. Tampoco está el ciclista madrileño Pablo Torres, que se tuvo que retirar por dolor en la rodilla derecha.

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Para ellos la Vuelta se ha convertido en un viacrucis, a buscar etapas cuando tenían la victoria, a pelear por algo, cuando el mundo estaba a sus pies y a forzar una sonrisa porque la competición continúa, porque las heridas de Pogacar sanarán, con algunas semanas de paciencia, para regresar y seguir ofreciendo un espectáculo sobre una bicicleta que no se veía desde hace décadas, si se leen los textos de Eddy Merckx, o, posiblemente, por primera vez en la vida.