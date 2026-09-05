La ronda española
El calor obliga a recortar la 15ª etapa de la Vuelta
La etapa cordobesa, con más de 40 grados previstos, se queda en 110 kilómetros de recorrido
La organización de la Vuelta 2026 ha decidido modificar el recorrido de la etapa 15, prevista para mañana, 6 de septiembre, entre Palma del Río y Córdoba, ante las altas temperaturas previstas durante la jornada que no se espera que bajen de los 40 grados centígrados. "Con el objetivo de preservar la salud de los ciclistas y garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la competición, se activa el protocolo climatológico para la etapa 15". En consecuencia, la organización dejó la jornada dominical en 110,2 kilómetros frente a los 189,7 programados inicialmente.
La salida neutralizada se retrasa a las 14.50 horas y la salida lanzada a las 15 horas. "La decisión ha sido tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de la Vuelta , una vez atendidas todas las consideraciones realizadas por todas las partes", afirma el comunicado de la organización.
Los compromisos televisivos impiden adelantar la etapa a un horario de mañana, ya que la competición debe finalizar hacia las 17.30 horas que es el horario de buena audiencia.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones
- Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”
- Mompó carga contra Morant: 'Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor