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La ronda española

Enric Mas ataca y deja a Roglic a más de dos minutos en la general de la Vuelta

La victoria fue para el alemán Marco Brenner

La primera de las fugas del día.

La primera de las fugas del día.

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Valdepeñas de Jaén (enviado especial)

La 14ª etapa de la Vuelta ha vuelto a estar marcada por el calor y las fugas, en un recorrido muy duro por la provincia de Jaén, con salida en la capital y llegada a lo alto de la Sierra de la Demanda con 155 kilómetros y tres puertos de montaña. La victoria fue para el alemán Marco Brenner con Enric Mas al frente de la general, al ataque y el que dejó a Primoz Roglic a 2.10 minutos en la general, quien, a su vez, fue superado por el austríaco Felix Gall, a 2.06 minutos del corredor mallorquín.

A Córdoba llega este domingo la 15ª etapa con fuertes temperaturas y antes de la jornada de descanso, la segunda y última, que dará la señal para que la Vuelta entre en la tercera semana de competición.

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Fuente: El Periódico

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