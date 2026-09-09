Enric Mas se prepara para su gran reto en la Vuelta tras el quinto triunfo de Brennan

El autobús del Movistar está aparcado en la calle de Marcelino Camacho de Dos Hermanas. Es el que reúne mayor número de aficionados y se nota el trajín de personas, que no son ciclistas, subiendo y bajando al vehículo. Van llegando los jefes a la Vuelta a España, pero todos se muestran a la vez tranquilos y confiados: saben que este jueves pueden empezar a ganar la carrera en la contrarreloj de Jerez.

Enric Mas, apenas se deja ver. Coge la bici negra, decorada con el rojo como líder de la Vuelta, y se encamina hacia la calle de Felipe González donde está el podio de salida, donde ya no firman los ciclistas, pero si suben y saludan al público, animados por Juan Mari Guajardo, el locutor de la prueba.

La etapa sevillana casi parece que sobre. Cada vez se odian más los días insulsos que se sabe acabarán en un esprint, a pesar de que un ciclista español, Sinuhé Fernandez, y un francés, Enzo Paleni, se fugen a los dos kilómetros del inicio. Madura la escapada, pero nadie duda de que habrá un esprint en Sevilla; el que gana, no podía ser otro, Matthew Brennan.

La historia del equipo Flandria

Sirve el quinto triunfo del británico, siempre protegido por Wout van Aert, para recordar que el Visma suma con las dos del astro flamenco siete victorias en esta Vuelta, que todavía quedan lejos de las 13 logradas en 1977 por el belga Freddy Maertens, en una edición que ha pasado a la historia de la carrera por ser una de las más aburridas.

Corrió en el equipo Flandria que sumó 14 etapas aquel año porque Michel Pollentier ganó la contrarreloj de Benidorm. Sucedió un año antes de que pillaran al ciclista belga en uno de los episodios más rocambolescos de la historia del Tour: ganó la etapa de Alpe d’Huez, fue al control antidopaje con una pera de goma oculta a la axila y un tubo de plástico hasta el pene con la orina de otra persona. Lo pillaron y expulsaron del Tour.

Estas cosas, por fortuna, ya no ocurren. El sobresalto sería como una bomba nuclear. La única inquietud de la etapa sevillana era no caer de forma dramática, como le ocurrió a Tadej Pogacar en València. Imposible olvidar el accidente. Y, a la vez, rodar mientras se pensaba en la contrarreloj de Jerez, 32 kilómetros que pueden dejar la Vuelta, pese a la montaña que queda, en una especie de autopista hacia el éxito si las cosas le salen bien al corredor mallorquín.

En el bus del Movistar absolutamente nadie duda de Mas. Reina el optimismo y hasta hay quien piensa que hasta puede hacer mejor contrarreloj que Primoz Roglic, el gran temor del equipo. Es el ogro, el que ha sido campeón olímpico y ha ganado ‘cronos’ en la Vuelta y en el Giro. Pero no en el Tour. En la Grande Boucle se le apunta la mayor decepción de su carrera. Ocurrió en la cronoescalada final, en La Planche des Belles Filles, donde su compatriota Pogacar lo dejó KO a un día de París y le arrebató el jersey amarillo.

En Mónaco -parece que haya pasado un siglo- hubo una contrarreloj, aunque sólo tuvo 9 kilómetros. Mas sólo cedió 11 segundos Roglic, que no estuvo tan brillante como se esperaba y sólo ocupó la posición 24 de la etapa siendo, como es, un especialista en el tema.

Si en los 32 kilómetros, entre El Puerto de Santa María y Jerez, el promedio de Mas con Roglic fuera similar al de la capital monegasca, sólo perdería medio minuto. Esa es la cifra que maneja el Movistar, convencidos también de que el líder de la Vuelta hará mejor tiempo que el austríaco Felix Gall, que es el segundo de la general por delante de la estrella eslovena.

La serenidad

Él se sigue mostrando sereno, feliz y tranquilo. “¿Miedo? Pues no”, responde cuando se le pregunta por las sensaciones previas a la cita. “Voy a centrarme en mi contrarreloj porque yo no puedo controlar los tiempos de los demás”.

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En Jerez se juega la Vuelta, quizá mucho más que en los montes malagueños del viernes y en la sierra granadina del sábado. Allí, no hay dudas de que Mas será el más fuerte. Lejos de decepciones previas, en la contrarreloj no hay esperanza sino convicción de que el jersey rojo no fallará. ¡A la batalla!