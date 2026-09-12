La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en directo

La víspera de la bajada del telón de la Vuelta a España en Granada llega la jornada más esperada, considerada etapa reina, entre La Calahorra y el inédito Collado del Alguacil, con un recorrido de 186,8 km que incluye cuatro puertos de primera categoría y un final impresionante de 8,3 km al 9,8 por ciento con rampas del 22.

Una jornada larga con puertos encadenados que contarán con el estreno de un alto que puede incorporarse a los lugares míticos de la ronda, el Collado del Alguacil, final de etapa de categoría especial, pero antes del puerto inédito, dos pasos por El Purche (primera categoría, 8,2 km al 8,2% y rampas del 18%), y uno por El Duque (primera categoría, 7,4 km al 8,3% con máximas del 20%).

El sábado 12 de septiembre, la Vuelta sube por primera vez en su historia al Collado del Alguacil. Es la etapa reina de la edición y el último final en alto antes del desenlace en Granada.

Son 186,8 kilómetros con salida en La Calahorra, en el altiplano granadino, y llegada en una cima que no figura en el historial de ninguna gran vuelta. La organización la ha reservado para el penúltimo día.

El recorrido hasta la sierra granadina arranca en La Calahorra y pasa por Guadix, Purullena y La Peza antes de girar hacia el sur. Los primeros kilómetros son de desgaste acumulado, no de dificultad puntual. Después atraviesa Quéntar, Dúdar, Cenes de la Vega, Huétor Vega y Monachil. En ese tramo el pelotón entra ya en la falda de Sierra Nevada, donde empiezan los puertos.

La subida final pasa por Güéjar Sierra, un pueblo que hace de última referencia antes de la cima. A partir de ahí quedan los kilómetros que deciden la carrera.

El pelotón subirá dos veces consecutivas el Purche, un puerto granadino clásico, antes de afrontar el Puerto de El Duque. Este diseño llegó tras quedar eliminado Hazallanas por las riadas.

El Duque llegará cuando ya se haya producido la selección en el sector de favoritos, y será el último escollo del Collado del Alguacil. Se trata de otro puerto inédito en la carrera con el que la organización busca mantener la esencia, la dureza y la exigencia de la penúltima etapa con un perfil casi idéntico al original.

Grandes expectativas con el Collado del Alguacil

El Collado del Alguacil es la gran novedad del recorrido, el último hallazgo de la Vuelta. Tiene una media del 8,3 por ciento, pero más de la mitad entre el 15 y el 16 y tramos que alcanzan el 20% de pendiente, cifras que lo colocan entre los más exigentes del ciclismo español.

Una jornada para escaladores puros, para intentar el ultimo asalto a la roja por parte de corredores como Primoz Roglic o Felix Gall. La ausencia de precedentes aporta incertidumbre, nunca se ha subido. Solo aportará sorpresas.

Enric Mas saldrá en la etapa reina a mantener el maillot rojo, y lo hará con una ventaja de 1.37 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic de 3.01 respecto el austríaco Felix Gall.

No habrá final de trámite en Granada; espera el Alto de La Alhambra

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El Collado del Alguacil dejará más que perfilada la foto final del podio, pero la Vuelta no terminará hasta el domingo en Granada. En el circuito granadino esperan cuatro subidas al Alto de la Alhambra, de 2,1 kilómetros cada una y rampas del 16%. Un despiste o un ataque bien hilvanado podría sorprender a última hora. Emoción hasta el final.