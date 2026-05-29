Menos velocidad, más conexión. Tecnología humana para el día a día
A veces corremos tan rápido queriendo llegar a todo, que nos olvidamos de disfrutar del camino. Nos rodeamos de pantallas, cuando lo que realmente buscamos es tiempo. Tiempo para respirar, para compartir y para crear recuerdos.
Texto: Ana Henry
En Mi Electro creemos que la tecnología no debería ser un conjunto de cables sin más, sino un puente de conexión hacia las personas que quieres. Porque en mitad del caos cotidiano, nuestras tiendas de barrio de toda la vida siguen siendo ese refugio donde nos detenemos a escucharte.
Dos mundos unidos por una misma melodía
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un disco entero sin saltar de canción?
A través de los ojos de un abuelo y su nieta descubrimos que la tecnología no entiende de brechas generacionales cuando hay amor de por medio.
Detrás de cada mostrador hay alguien dispuesto a entender tu historia, no solo a venderte un dispositivo. Porque la tecnología más potente es, simplemente, la que nos une.
¿Buscas un electrodoméstico... o tiempo para ti?
Entrar en una tienda con el "piloto automático" puesto, devorado por el estrés de un día gris. Caminamos a mil por hora sin reparar en lo que nos rodea, buscando desesperadamente soluciones que nos devuelvan la vida.
En Mi Electro sabemos que realmente buscas tiempo para vivir. Por eso, te ofrecemos nuestra disposición. Un respiro en mitad de la semana para bajar las revoluciones y encontrar exactamente lo que necesitas.
Las mejores soluciones siempre empiezan escuchando
Cuando apagues las pantallas y se enciendan las luces de tu hogar, queremos que sientas que has elegido bien. No por la potencia del motor o el tamaño de la pantalla, sino porque ese objeto te ayuda a estar más cerca de los tuyos.
Baja las revoluciones. Te esperamos con las puertas abiertas
Nosotros elegimos detenernos contigo. Pásate por tu tienda Mi Electro más cercana, tómate un respiro y cuéntanos qué necesitas. Porque antes de ser especialistas en tecnología, somos tus vecinos. Y las mejores soluciones, ya lo sabes, siempre empiezan escuchando.