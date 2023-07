Consejos de viaje para pacientes con diabetes

El automóvil suele ser una buena opción, aunque requiere un cierto control extra de la enfermedad si se ejerce de conductor, ya que es fundamental prevenir el riesgo de padecer hipoglucemias durante la conducción. Insistimos en que hay que llevar siempre alimentos o bebidas ricas en azúcares (azúcar, zumo, caramelos) para poder tratar una hipoglucemia en cualquier lugar. Y también galletas, tostadas o pan para poder sustituir una comida en caso de atasco de tráfico, retrasos, etc. Se debe comprobar la glucemia capilar antes de conducir y hacer controles frecuentes, sobre todo en viajes largos. Si aparecen hipoglucemias leves, se deben tratar en la forma habitual y mantener el control exhaustivo de las glucemias. Si son más intensas se debe recuperar la normoglucemia con azúcar, zumo o caramelos y no empezar a conducir hasta comprobar que la glucemia capilar está por encima de 100 mg/dl. La capacidad de reacción tras tener una hipoglucemia no se recupera totalmente hasta pasadas unas horas. En cuanto a la medicación, hay que tener en cuenta que cuando un vehículo queda aparcado al sol en verano, la temperatura puede alcanzar valores muy altos que pueden deteriorar la insulina. Asimismo, en invierno, si viaja a lugares muy fríos, la temperatura puede ser muy baja, inferior a 0º C y la insulina puede estropearse por congelación. Por tanto, no se debe dejar nunca la insulina dentro del coche. Como en la población general, se recomienda parar cada dos horas como mínimo para descansar, estirar las piernas, ir al lavabo y caminar durante diez minutos.