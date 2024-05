La empatía con los empleados impacta positivamente en el trato con los clientes

“Llevo muchos años trabajando en el sector de los seguros y hubo un momento en el que dije, yo necesito trabajar en un sitio donde pueda ayudar a las personas”, nos relata Enriqueta Salazar . Y de repente, apareció ILUNION y pasó a formar parte de su plantilla en la correduría de seguros de Barcelona. Su cliente potencial son personas con discapacidad. “Normalmente a una persona con discapacidad en cualquier compañía de seguros de salud no le contratan, ni siquiera le dan la oportunidad de valorar su situación”, cuenta Enriqueta. En ILUNION Correduría de Seguros tienen convenios con varias compañías que tienen más sensibilidad con las personas con discapacidad y les dan la oportunidad de conseguir algo tan simple como un seguro de salud. Desde que comenzó a trabajar aquí, Enriqueta lo tuvo claro y supo que era su sitio. “Pocas personas tienen la fortuna de dedicarse a algo que realmente les guste y yo me levanto cada día diciendo, mira a quién vas a ayudar hoy, y, además, lo hago a conciencia. Si puedo ayudar a alguien en el metro, en la calle… es algo que tengo muy interiorizado y si puedo hacer sonreír a alguien durante el día, lo hago”, admite Enriqueta Salazar.

Las personas que forman ILUNION

ILUNION ofrece servicios profesionales a consumidor final y a otras empresas en un importante número de sectores, como el turístico (30 hoteles), Retail (70 tiendas de conveniencia), Servicios (45 lavanderías industriales, seguridad, limpieza, contact center, logística, automoción, etc.), Sociosanitario (fisioterapia y vida sénior) y consultoría (tecnología, accesibilidad y comunicación y marketing). Luis Carlos Quíntela trabaja como fisioterapeuta en la residencia ILUNION VidaSénior La Solana (Ciudad Real). El joven originario de Portugal se quedó ciego de pequeño debido a una retinoblastoma bilateral. A través de la Asociación de Ciegos de Portugal le llegó una invitación para estudiar en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE en Madrid. “Lo que más me gusta de mi trabajo es ver que puedo ayudar a que las personas vivan mejor. No significa que les arregle sus problemas, pero si busco que su calidad de vida sea mejor”, explica Luis Carlos.

La acogida de Luis Carlos en la residencia ILUNION VidaSénior La Solana por parte de los residentes fue buena. El fisioterapeuta puede hacer sus labores como cualquier otro trabajador, pero a veces necesita ayuda. “Si una persona sin discapacidad visual necesita ir a por un residente en silla de ruedas, lo hace de forma natural. Yo necesito pedir ayuda o hacerlo más lento para asegurarme de que soy capaz de traer a esa persona sin provocar ningún incidente”, nos relata Luis Carlos. Como empleado siente que ILUNION le facilita las herramientas necesarias “para desarrollar mi trabajo de la forma más normal posible”. Y es que, desde ILUNION, confían en el talento de las personas independientemente de sus barreras o limitaciones o su edad, género, o país de procedencia. La empatía y la confianza consigue crear un entorno agradable, seguro y confiable que permite que los empleados den lo mejor de sí mismos tanto en su puesto de trabajo como a la hora de tratar con clientes.

Eso es algo que tiene muy interiorizado Ana Isabel Díaz, que lleva trabajando 19 años en ILUNION Tu Tienda en el Hospital Universitario de Jaén. Junto a su tienda, hay un pasillo que conecta con el área de oncología, por lo que sus clientes son pacientes o familiares que están pasando por una situación complicada. “Si puedo ayudarles a desconectar de ese día tan malo que están teniendo”, Ana Isabel no duda en hacerlo. Admite que “lo que más me gusta de mi trabajo es que esos pacientes o familiares reciban una sonrisa de mi parte”.