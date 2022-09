Vuelta a un curso normal pero lleno de novedades

Se dice del 2022-23 que está a punto de empezar que va a ser un curso normal, pero la realidad es que llega con la mochila cargada de novedades. Un nuevo contexto social (parece que menos covid-19, pero más incerteza por la inflación y la guerra); nuevas leyes educativas (la Lomloe y la Ley de FP) y contratiempos a última hora (como la decisión judicial que ha tumbado los ámbitos obligatorios en 1º de ESO) han hecho que este verano tampoco haya habido demasiada tregua para una comunidad educativa que prácticamente no tiene descanso desde 2020. Los cambios también han llegado a la cartera de Educación del Consell, pues este será el primer curso de Raquel Tamarit como consellera, después de que en mayo recogiera el testigo de Vicent Marzà.

Estos días sigue el trabajo a contrarreloj de cara a la vuelta al cole del próximo 12 de septiembre, sobre todo para implantar la Lomloe que llega a los niveles impares de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Si bien en la Comunitat Valenciana el currículum oficial no se publicó en el DOGV hasta el 11 de agosto, en otras autonomías aún están a la espera. El Ministerio de Educación tardó en redactar la letra pequeña de una ley que aspira a revolucionar las aulas y, por eso, las Comunidades Autónomas han ido apuradas.

La Lomloe llega para trabajar más por competencias y en proyectos, y menos por contenidos estancos: más ‘dime qué sabes hacer’ y menos ‘qué has memorizado’. Abre la puerta a la codocencia, a la organización por ámbitos y a la evaluación continua; y la cierra a las recuperaciones finales, que ya no existen en Secundaria. Se insiste en que la repetición de curso debe reducirse —en España los repetidores han llegado a ser uno de cada tres estudiantes— y se flexibiliza la promoción de curso (aunque con materias que se llevan ‘pendientes’). Los boletines de notas ya no serán numéricos.

La etapa de Infantil se llena de contenido y ya no es la ‘hermana pequeña’ del resto de niveles. Religión se queda en una hora a la semana en Primaria y Secundaria y no contará para media en Bachillerato; se recuperan asignaturas sobre ciudadanía —Educación en Valores Éticos en Primaria y Valores Cívicos en ESO —; y en Secundaria hay cambios con Música, Tecnología (que incluye Digitalización) y la nueva materia de Proyectos Interdisciplinares, también en las escuelas. Emprendimiento social o Programación, Inteligencia Artificial y Robótica aparecen como optativas en Secundaria.

La nueva ley —que empezó impulsada por Isabel Celáa y fue finalmente aprobada por la actual ministra de Educación y FP, Pilar Alegría— ha eclipsado lo que hasta el curso pasado era la máxima prioridad: la crisis sanitaria de la covid-19. Este será el primer curso sin mascarilla obligatoria, desde septiembre de 2019.

Así finalizó el año pasado y así comienza el 2022-23, pero va más allá. Los centros vuelven a la normalidad absoluta, sin ‘grupos burbuja’ (pues el alumnado de todas las clases ya puede interaccionar); sin distancia interpersonal (tampoco en el comedor) y solo con la ventilación necesaria. Tan solo queda la mascarilla en el autobús escolar (que siempre se ha regulado como el transporte público general), donde de momento no hay novedades.

La cuesta de septiembre

Por último, esta vuelta al cole también está marcada por la bautizada como ‘cuesta de septiembre’ y todo apunta a que será la más cara de los últimos años. El escenario general de inflación hace que las familias se miren más el bolsillo, aunque el gasto de los hogares es menor en la Comunitat Valenciana por Xarxa Llibres. Más del 80 % del alumnado de Primaria y Secundaria participa en el banco de libros de texto de los centros, programa en el que este año la conselleria ha invertido 60 millones de euros para renovar los manuales que cambian por la nueva ley.

Las convocatorias de las becas de comedor y de transporte escolar ya se lanzaron a final del curso pasado y, de momento, la conselleria no se propone ampliarlas. La Confederación de Ampa Gonzalo Anaya recuerda que debe garantizarse «la gratuidad total de la educación pública: «universalizar la gratuidad del comedor escolar y convocando las becas necesarias para servicios complementarios», incluyendo la escola matinera y extraescolares, apuntan.