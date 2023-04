La palabra menstruación

Primer impacto

Lo notas. No te has hecho pis pero lo notas caliente. “¿Qué es esto?”, piensas. Te tocas el pantalón. Está mojado. Te miras los dedos. Sangre. Y a continuación sudor frío. “no, no, no”, piensas mientras la profesora habla a un nutrido grupo de alumnos. Veintitantas personas, calculas.

Desde ese momento, en lo único que piensas es en cómo vas a salir de ese aula sin que nadie note que estás manchada de rojo. Y cómo vas a dejar la silla. Qué vergüenza. Te agobias porque no sabes cómo gestionarlo, te preocupas porque no te ha pasado nunca antes. Y piensas en huir al cuarto de baño y forrar tus braguitas con papel higiénico. O con lo que sea para que esa mancha no se haga más grande.

Esta situación podría ser (y de hecho es) perfectamente cualquier testimonio de muchas chicas al tener su primera regla. Un proceso natural edulcorado (incluso para escribir este reportaje ha costado encontrar fotografías ilustrativas que no 'dulcificaran' el proceso con flores o purpurina en el lugar de la sangre) en la mayoría de casos, pero a la vez invisibilizado y rodeado de tabú. Se llama menstruación y es roja.

"Me acuerdo a la perfección cuando me bajo mi primera regla. Estaba durmiendo la siesta y fui al baño, vi sangre y la verdad es que lo que sentí fue miedo. Pensaba que me había pasado algo y fui corriendo a buscar a mi padre, que era el único que estaba en casa. Me tranquilizó y me explicó que era la regla. Tenía 15 años. Después mi abuela me dijo que ya era 'toda una mujer'", Eli, 26 años.

Vergüenza (23 %), estrés (15 %), preocupación (20 %) o incluso miedo (16%) y asco. Son las emociones que mucha gente experimenta cuando tiene su primera menstruación según un estudio realizado por la investigadora valenciana Sara Sánchez López dentro del trabajo que lleva a cabo en su doctorado, que está realizando en la Universitat Politècnica de València (UPV) con un equipo que incluye a Santiago Moll López, Rocío Póveda Bautista y Dani Barrington y en el que aborda la pobreza menstrual y, en definitiva la salud menstrual, toda la que tiene que ver con el ciclo.