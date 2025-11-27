Los institutos tecnológicos: la red silenciosa que impulsa la innovación valenciana

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) se han convertido en un pilar estratégico para modernizar la industria, acelerar la innovación y acompañar a las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles y competitivos. Gracias a la financiación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través del IVACE+i y del programa FEDER 2021-2027, estos centros han desarrollado 107 proyectos de I+D en colaboración directa con empresas durante el periodo 2024–2025, con una inversión global que supera los 24 millones de euros.

El objetivo es claro: reforzar la transferencia de conocimiento y fomentar que la inversión privada en investigación se convierta en un motor estable de competitividad. La participación activa de las empresas valencianas —desde pymes hasta grandes compañías— resulta determinante para orientar las líneas de investigación hacia necesidades reales: nuevos materiales, digitalización, energía, sostenibilidad o gestión avanzada de residuos. Esta conexión directa entre laboratorio y tejido productivo permite reducir tiempos, ajustar procesos y acelerar la llegada de la innovación al mercado, lo que se traduce en mayor productividad y mejores oportunidades para la ciudadanía.

Además, la colaboración entre institutos tecnológicos refuerza un ecosistema de innovación que actúa de manera coordinada. Las alianzas permiten sumar tecnologías, laboratorios, equipos humanos y capacidades muy especializadas para afrontar retos complejos, desde la economía circular hasta la movilidad eléctrica. A continuación, dos ejemplos que ilustran cómo esta cooperación está generando resultados con impacto directo en sectores clave.

AIDIMME e ITE avanzan en el reciclado de baterías

El encarecimiento de los combustibles fósiles, el aumento de la demanda energética y la urgencia climática han acelerado la expansión de las baterías de ion litio, esenciales para vehículos eléctricos, almacenamiento estacionario y electrónica portátil. Esta rápida implantación, sin embargo, plantea un desafío crucial: cómo reciclar eficazmente los componentes críticos para reducir la dependencia de materias primas y disminuir el impacto ambiental.

El proyecto RECILION, liderado por el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) en colaboración con AIDIMME y varias empresas del sector, representa un paso decisivo en esta dirección. La iniciativa busca desarrollar un proceso integral, innovador y sostenible para la recuperación de materiales críticos presentes en las baterías, tanto los metales del cátodo como el grafito y otros elementos no activos.

El objetivo no es únicamente mejorar la eficiencia del reciclaje, sino diseñar un sistema de bajo impacto ambiental que impulse un verdadero modelo de economía circular. Para ello, el consorcio está desarrollando tecnologías y procesos capaces de recuperar materiales con un alto nivel de pureza y reutilizarlos en nuevas cadenas de valor.

En el proyecto participan empresas como Giticsa, GBP Metalgroup, Sucesores de Leonardo García, Desguace Cortés y GDES Energy Services, que aportan conocimiento industrial y experiencia en gestión de residuos, metalurgia y servicios energéticos. Esta colaboración público-privada demuestra cómo la combinación de investigación aplicada, capacidad productiva y visión estratégica puede situar a la Comunitat Valenciana en una posición de liderazgo en el reciclaje de baterías, uno de los sectores clave de la transición energética.

AIJU, AITEX e INESCOP, juntos en el reciclaje de alto valor

El turismo es uno de los mayores motores económicos de la Comunitat Valenciana: supone alrededor del 14% del PIB y genera unos 450.000 empleos directos e indirectos. En 2019, la región recibió más de 28 millones de visitantes, consolidándose como destino de referencia. Pero este crecimiento también tiene un coste ambiental: aumento de residuos, consumo intensivo de recursos y mayores emisiones asociadas a la actividad del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

La iniciativa HOR-Eco aborda este reto desde una perspectiva innovadora, con un enfoque centrado en la economía circular. El proyecto, impulsado conjuntamente por AIJU, AITEX e INESCOP, persigue mejorar la gestión de los residuos generados por la industria turística mediante tecnologías avanzadas de pretratamiento, adecuación y reciclaje.

Esta colaboración multisectorial permite que los residuos del turismo se transformen en nuevos materiales y productos de alto valor, cerrando el ciclo de forma efectiva.

Para maximizar el impacto, el proyecto involucra a empresas de toda la cadena de valor: desde productores de materiales —como Recypur— hasta cadenas hoteleras, industrias alimentarias como Gimar, y compañías capaces de incorporar materiales reciclados, como Synthelast, Eldacorcho, Cervic o Ripay. Esta colaboración multisectorial permite que los residuos del turismo se transformen en nuevos materiales y productos de alto valor, cerrando el ciclo de forma efectiva.

Las plantas piloto de los tres institutos tecnológicos actúan como laboratorios de experimentación a escala preindustrial, donde se evalúan tecnologías de separación, clasificación, valorización y prototipado. El objetivo final es convertir residuos que hoy suponen un problema en recursos capaces de generar nuevas oportunidades económicas, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental del sector turístico.

Con proyectos como RECILION o HOR-Eco, los institutos tecnológicos demuestran que la innovación aplicada, la cooperación y la mirada estratégica son herramientas esenciales para transformar la economía valenciana. Una red de conocimiento que trabaja silenciosamente, pero cuyo impacto se siente en las empresas, en los sectores productivos y, en última instancia, en la vida diaria de toda la ciudadanía.