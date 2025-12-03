Pedro Fresco: «La gestión de los datos es clave para la evolución de las ciudades»

Durante el Foro Ciudades del Futuro, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica con el impulso de Think Tank Smart Cities, Avaesen, Diputació de València, Simetría, Valoriza y Global Omnium, el director general de Avaesen, Pedro Fresco, dejó un mensaje nítido sobre las prioridades urbanas para las próximas décadas.

Cuando se le preguntó por las claves genéricas que deben potenciarse en las ciudades del futuro, Fresco fue directo: «La digitalización es fundamental, poner la tecnología al servicio de la gente», afirmó. A su juicio, una de las grandes transformaciones urbanas pasa por la correcta gestión de la información: «La gestión de los datos es uno de los fenómenos clave. Saber tener datos para poder mejorar todo eso es evidente».

«No podemos obviar la transformación del modelo energético hacia energías renovables y energías soberanas, energías propias»

Pero la tecnología no es suficiente. Fresco subrayó que existen dos pilares ineludibles: la energía y la resiliencia. En este punto fue tajante: «No podemos obviar la transformación del modelo energético hacia energías renovables y energías soberanas, energías propias». Recordó que el contexto geopolítico mundial hace imprescindible avanzar hacia la autonomía: «Tener autonomía energética es un valor en este mundo», dijo.

Uno de los retos más urgentes, según explicó, es ayudar a las ciudades a reducir costes energéticos: «Lo que estamos observando es que uno de los puntos principales en las ciudades es reducir los costes energéticos».

Adaptarse a un clima extremo

El responsable de Avaesen insistió en que la resiliencia climática ya no es un concepto teórico, sino una necesidad cotidiana: «No podemos obviar lo que pasó hace un año», advirtió en referencia a los episodios meteorológicos extremos. Añadió que «parte de la sociedad del futuro va a tener que ver con la adaptación a los nuevos fenómenos meteorológicos incrementados en su virulencia por el cambio climático».

Fresco detalló que todos los municipios están trabajando ya en esa dirección: «Los ayuntamientos están trabajando en cómo ser más resilientes y en cómo gestionar el riesgo». Recordó la importancia de ámbitos como la gestión del agua, de los incendios o los sistemas de alerta: «La digitalización de cómo avisar ante emergencias ha aparecido con muchísima fuerza en el último año».

Qué frena a los municipios

Sobre por qué grandes y pequeños municipios encuentran dificultades para adoptar estas medidas, Fresco enumeró tres grandes obstáculos.

Primero, la falta de personal: «En ayuntamientos muy pequeños, con una o dos personas, es muy difícil sacar proyectos». Segundo, la maraña administrativa: «Hay proyectos muy bonitos que están años y años atascados por miles de razones». Y tercero, el dinero: «No podemos obviar que hay cosas que valen mucho dinero y los ayuntamientos no pueden lanzarse».

"La maraña administrativa es un freno. Hay proyectos muy bonitos que están años y años atascados por miles de razones»

Subrayó que muchas inversiones se amortizarían rápidamente, pero las reglas actuales impiden avanzar: «Hay que dar una pensada a todo esto para que los ayuntamientos puedan tirar adelante proyectos que tienen todo el sentido del mundo».

El proyecto City y la guía Smart City

Preguntado por la colaboración entre Avaesen y la Diputación de València, Fresco explicó que el proyecto City es «un foro para conectar los retos de los ayuntamientos con las soluciones de las empresas y con la financiación».

Remarcó que sobre el esquema general existe una capa de inteligencia urbana: «Hay una capa de planificación de estructuras, y dentro de ella trabajamos con la Smart City».

También recordó que Avaesen imparte formaciones, identifica soluciones innovadoras y ayuda a los municipios a planificar: «La innovación a veces no es tan mágica; es aquello que funciona bien en un municipio similar al tuyo».

"La Smart City es una herramienta gratuita para los ayuntamientos gracias a la Diputación de Valencia y la Dirección General de Innovación. No cuesta nada, más allá del tiempo que deben dedicarle»

Sobre la guía Smart City, hizo una aclaración necesaria: «Es una herramienta gratuita para los ayuntamientos gracias a la Diputación de Valencia y la Dirección General de Innovación. No cuesta nada, más allá del tiempo que deben dedicarle».

Un reconocimiento al municipalismo

En su mensaje final, Fresco quiso romper una lanza a favor de quienes sostienen los ayuntamientos: «A mí verdaderamente me alucina cómo ayuntamientos de 300 o 1.000 habitantes, con alcaldes no profesionalizados, tienen esa cantidad de retos en la cabeza». Defendió su labor: «Es encomiable lo que hacen con los medios que tienen. Se habla muy mal, injustamente, de los responsables públicos».

Y cerró remarcando la urgencia climática: «Todo lo que tenga que ver con la adaptación a las nuevas circunstancias meteorológicas y con la mitigación del cambio climático debe tener el foco central en las planificaciones». n