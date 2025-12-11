Este domingo Bioparc Valencia acogerá la edición más emotiva del "Desfile de perros en busca de un hogar"

A las puertas de la Navidad, un momento para compartir ilusión y solidaridad, la protectora Adopta Un Perro Abandonado (A.U.P.A.) y la Fundación Bioparc promueven el 27º Desfile de Perros en busca de un Hogar que tendrá lugar este domingo 14 de diciembre a las 12 horas en la plaza de acceso del parque de animales. Este evento es muy necesario en estas fechas para recordar que no pueden regalarse animales como si fueran objetos o juguetes, haciendo hincapié en denunciar el maltrato que supone el abandono y promoviendo la adopción responsable de perros. Esta ocasión ya cuenta con altas dosis de emoción al saber que Peque, Twister, Abel y Darek no tendrán que acudir porque gracias a la difusión del desfile están con su nueva familia; y también porque contará con la presencia de algunos perros víctimas de la dana que se encontraban en el refugio de Modepran y que confían en disfrutar igualmente de su “final feliz”.

Bella, de 4 años, fue rescatada de la riada por un particular que no pudo hacerse cargo de ella. / Modepran

La presentadora de À Punt Notícies Migdia, Rosa Romero, narrará las historias de más de 30 “modelos de 4 patas” en la pasarela perruna. Gran conocedora e implicada en estas causas, a través de datos, anécdotas y conmovedores relatos podremos conocer a Logan, que nació en 2022 y fue encontrado atado a un árbol con cadenas y bozal, que no le permitían ni sentarse. Pese a este traumático pasado, hoy es muy dulce, reservado, atento y un poco glotón. Es fundamental dar visibilidad a los más mayores para que gocen del cariño y amor que los humanos podemos dar, como es el caso de Jou que “sobrevivió” gran parte de sus 10 años prácticamente desatendido hasta que sus dueños decidieron prescindir de él y ahora está bajo el cuidado de A.U.P.A.

La protectora Modepran todavía atiende a perros víctimas de la dana que buscan urgentemente un hogar definitivo. Entre ellos se encuentra Bella, de 4 años, que fue rescatada de la riada por un particular que no pudo hacerse cargo de ella. Pimienta, obediente y cariñosa, nació en 2012 y con sus ganas de vivir quiere superar el trauma de haber sido abandonada. El caso de la tranquila y educada Amy, de 12 años, es incluso más conmovedor pues, tras haber sido acogida tras la catástrofe, tuvo que volver al refugio.

Amy, de 12 años, tras haber sido acogida tras la catástrofe tuvo que volver al refugio. / Modepran

Todos estos extraordinarios peludos son solo algunos de los que desean entregar su amor y fidelidad a la familia humana que los quiera para toda su vida. La plaza de Bioparc, junto a la imponente escultura del elefante Escipión, será una vez más esa plataforma de encuentro ciudadano de difusión de valores de compromiso y bienestar animal. Para quienes quieran alargar la jornada disfrutando de su pasión por la vida salvaje en un momento excepcional con las crías de rinoceronte, chimpancé o elefante, pueden aprovechar para visitar el parque de conservación de animales con la promoción BIONadal. De esta forma, se pueden adquirir las entradas del público infantil (4 a 12 años) para 1 día o 1 año por solo 1 euro. Una simbólica cantidad que se destina a los proyectos de conservación de especies, que lleva a cabo la Fundación Bioparc.