Aqua Multiespacio celebra 20 años junto a sus clientes con un año lleno de eventos y sorpresas

Aqua Multiespacio cumple 20 años y quiere celebrarlo de la mejor manera posible: compartiendo este aniversario tan especial con las personas que lo han acompañado desde sus inicios. Dos décadas después de su apertura, este centro comercial se ha consolidado como uno de los espacios de referencia en la ciudad, no solo para las compras, sino también como punto de encuentro, ocio y experiencias para todas las edades. Por eso, a lo largo de 2026, Aqua Multiespacio ha preparado un completo programa de actividades y eventos pensado para agradecer la fidelidad de sus clientes y seguir creando recuerdos juntos.

Desde su inauguración, Aqua Multiespacio ha sabido evolucionar al ritmo de la ciudad y de las nuevas formas de disfrutar del tiempo libre. Sus tiendas, su variada oferta de restauración, el cine y los espacios dedicados al entretenimiento han convertido al centro en un lugar vivo, dinámico y cercano. Este 20 aniversario es la excusa perfecta para mirar atrás con orgullo, pero sobre todo para mirar al futuro con ilusión y celebrar todo lo vivido junto a quienes forman parte de su historia: los clientes.

Aqua Multiespacio ha sabido consolidarse como un punto de referencia en el sector de las compras. / S. L.

Las celebraciones arrancan ya en el mes de febrero con una acción muy especial que conecta directamente con el número redondo que marca este aniversario. Aqua Multiespacio sortea cinco tarjetas regalo de 100 euros entre todas aquellas personas que, al igual que el centro, también cumplen 20 años en 2026. Una iniciativa original y emotiva que busca crear un vínculo generacional y premiar a quienes alcanzan esta edad tan significativa.

Para participar, solo será necesario haber nacido en 2006 y seguir las indicaciones del sorteo, convirtiendo el inicio del año en una oportunidad perfecta para empezar a celebrar.

Eventos y actividades para disfrutar del aniversario

Pero este sorteo es solo el comienzo. A lo largo de todo el año, Aqua Multiespacio desplegará un calendario de eventos pensado para sorprender mes a mes a sus visitantes. Habrá acciones promocionales, actividades familiares, eventos especiales y experiencias diseñadas para disfrutar tanto en solitario como en compañía. El objetivo es claro: transformar cada visita al centro comercial en algo más que una jornada de compras y convertirla en un momento especial. Un momento para Vivir Aqua.

El centro quiere conseguir una experiencia única para sus clientes más fieles. / S. L.

El aniversario también servirá para reforzar el carácter cercano y participativo de Aqua Multiespacio. Muchos de los eventos están pensados para que los clientes sean protagonistas, fomentando la interacción, la creatividad y la diversión; manteniendo viva la expectación y las ganas de volver.

Por más años creando historias

Con esta celebración, Aqua Multiespacio reafirma su compromiso con la ciudad y con sus clientes, apostando por seguir siendo un espacio moderno, acogedor y adaptado a las nuevas necesidades. Veinte años después, el centro demuestra que sigue teniendo la misma energía y entusiasmo que el primer día, con la mirada puesta en el futuro y el deseo de seguir creciendo junto a su comunidad.

El 20 aniversario de Aqua Multiespacio no es solo una cifra, sino una historia compartida y una invitación a seguir celebrando juntos. Un año entero de eventos, sorpresas y emociones que ya ha comenzado y que promete convertir 2026 en un año inolvidable para todos los que forman parte de la familia Aqua.