Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

En solo doce meses desde su inauguración institucional —el 26 de febrero de 2025—, el Hospital Vithas Valencia Turia se ha consolidado como uno de los proyectos asistenciales más dinámicos del sector sanitario privado en la Comunitat Valenciana. Sus cifras lo demuestran: crecimientos medios del 16 % en urgencias, 18 % en consultas externas y más del 20 % en pruebas diagnósticas, un balance que confirma la rápida madurez del centro y la eficacia de un modelo centrado en la accesibilidad, la calidad y los tiempos de respuesta.

Desde su apertura, el hospital ha mantenido un planteamiento claro: ofrecer inmediatez, cercanía y una experiencia paciente diferencial. Lo que no estaba previsto era la velocidad de crecimiento. La actividad asistencial ha aumentado mes a mes, situando al centro en una posición destacada dentro el ecosistema sanitario valenciano. «La clave ha sido combinar capacidad resolutiva con accesibilidad real: citas rápidas, pruebas sin demoras y un servicio de Urgencias capaz de absorber la demanda sin comprometer los tiempos de atención», explica su director gerente, el Dr. Javier Palau.

El hospital ha detectado un patrón claro: los pacientes que acuden por primera vez vuelven y recomiendan el centro. Ese efecto arrastre ha sido determinante. En Urgencias, por ejemplo, el hospital pasó de cifras modestas en abril a cerrar diciembre con su máximo histórico. En total, 11.000 urgencias en 2025, un volumen notable para un hospital de reciente apertura. El diseño funcional del servicio, la digitalización, los circuitos diferenciados para adultos y pediatría y un entorno pensado para reducir la ansiedad, han sido claves para su consolidación.

En consultas externas, la ampliación de agendas, la llegada de nuevas especialidades y la incorporación progresiva de aseguradoras permitieron mantener la accesibilidad incluso en meses de fuerte crecimiento. Septiembre fue el ejemplo más claro, con un aumento del 82 % respecto al mes anterior.

Imagen de archivo de una de las habitaciones del hospital. / Vithas

El bloque quirúrgico ha sido otro de los pilares del crecimiento. Con más de 1.300 cirugías en su primer año, el hospital ha consolidado un modelo que combina actividad propia, equipos externos y acuerdos con grupos especializados. La incorporación de cirujanos plásticos, traumatólogos, ginecólogos y equipos dentales ha permitido diversificar la cartera quirúrgica y aumentar la ocupación de los quirófanos, reforzando la capacidad resolutiva del centro.

El diagnóstico por la imagen (DPI) también ha tenido un papel decisivo: 17.000 exploraciones en 2025 y un crecimiento medio del 23 %, con la resonancia magnética como una de las grandes fortalezas del centro.

Todo este desarrollo se ha producido bajo un marco de calidad muy definido. Vithas Valencia Turia trabaja siguiendo los estándares de calidad y seguridad del paciente de la Joint Commission International (JCI), el sello de referencia mundial que el grupo Vithas aplica en todos sus hospitales y que garantiza procesos homogéneos, seguros y orientados a la mejora continua.

«El servicio de Urgencias absorbe toda la demanda sin comprometer los tiempos de atención» Dr. Javier Palau

Además, el centro forma parte del modelo de Institutos Vithas -Instituto Cardiovascular Vithas (ICV), Instituto de Neurociencias Vithas (INV), Instituto Oncológico Vithas (IOV) e Instituto Oftalmológico Vithas (INOV), que promueve la excelencia médica, el trabajo en red y la docencia.

El balance de su primer año ha superado las expectativas iniciales. «Vithas Valencia Turia es un hospital joven, pero con un modelo muy sólido. Nuestro crecimiento demuestra que la accesibilidad, la calidad y la inmediatez son valores diferenciales para los pacientes. Y seguiremos creciendo sin perder ese compromiso», afirma el Dr. Palau.

Con más de 50.000 actos asistenciales en 2025 y un inicio de 2026 que mantiene la tendencia, el hospital avanza hacia una consolidación plena dentro del sector sanitario privado valenciano.