Bioparc Valencia: «Ocio con causa» para despertar el respeto hacia nuestro planeta

En la Tierra existen más de 7 millones de especies de las que más del 20% se encuentra, actualmente, gravemente amenazadas. En un mundo donde la biodiversidad está en riesgo, el concepto de «ocio con causa» cobra más sentido que nunca. Bioparc Valencia invita a sumergirse en un entorno único que recrea algunos de los paisajes más fascinantes de África, para vivir una experiencia que conecta directamente con la naturaleza.

En esta época del año, coincidiendo con el Día de la Tierra, la parte más tierna de la naturaleza se abre paso con las crías que simbolizan esperanza. El «bebé» rinoceronte Kairu, los pequeños elefantes Malik y Makena, los chimpancés Ekon y Cala o la cría de cerdo hormiguero recuerdan la impresionante riqueza de diversidad biológica que tenemos a nuestro alrededor.

Zoo-inmersión: una experiencia sin barreras

Basado en un modelo de zoo-inmersión, sumerge al visitante en una cuidadosa recreación de hábitats naturales y le permite acercarse a los animales, vegetación y paisajes como nunca, sin barreras visuales. A lo largo de este viaje entre más de 6.000 animales de 150 especies, el visitante recorre la sabana, entre jirafas, rinocerontes, bajo la mirada de los leones; se adentra en la espesura de la selva, en busca de gorilas y chimpancés; sigue la senda de los elefantes hasta la cueva de Kitum, donde se sumerge bajo el agua entre hipopótamos, cocodrilos y peces y descubre la isla de Madagascar entre lémures que saltan desde los árboles. Todo ello sin barreras visuales, como si se tratara de un documental en directo.

Rinocerontes, cría y adulto, en Bioparc Valencia. / Bioparc

Además, la experiencia se amplía con actividades gratuitas como exhibiciones, rutas guiadas, sesiones de enriquecimiento ambiental o encuentros con personal de cuidado animal, junto a propuestas innovadoras como la realidad virtual de «La Última Frontera», que transporta a las profundidades marinas.

Conservación dentro y fuera del parque

La misión de Bioparc durante sus 18 años de recorrido es despertar una conciencia más profunda sobre la conservación del medio ambiente. El vanguardista diseño permite contemplar la belleza salvaje como nunca antes y «llegar al corazón». Este parque de vida, referente en bienestar animal y conservación, trabaja en dos líneas clave: dentro del propio parque con la participación en los programas europeos (ex situ) y el impulso de proyectos internacionales a través de la Fundación Bioparc (in situ).

Con la llegada del buen tiempo, Bioparc amplía su horario hasta las 20h, para disponer de más tiempo en este entorno natural en la ciudad. Para aprovechar al máximo la jornada, el Pack Ahorro entrada + comida permite disfrutar de una pausa gastronómica con unas vistas privilegiadas a la sabana. Quienes quieran visitarlo varias veces pueden beneficiarse del Pase Anual B!, la mejor opción para seguir la evolución de las crías en el que ya está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo.

Las crías de chimpancé Cala y Ekon jugando en la selva. / Bioparc

Para más información, se pueden consultar los horarios y la agenda de actividades gratuitas que se ofrecen diariamente en su página web. Igualmente, se recomienda descargar la novedosa aplicación para móviles Bioparc Valencia.

Este Día de la Tierra, Bioparc Valencia propone algo más que ocio: una experiencia para reconectar, emocionarse y formar parte del cambio.