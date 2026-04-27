El valor de preparar con alma para alcanzar la plaza docente

A la hora de elegir academia para prepararse las oposiciones, todo cuenta: desde la especialización técnica hasta la confianza ciega en quien te guía y sostiene en los momentos más difíciles del camino. Por eso, en un proceso tan exigente como el de la docencia, donde la vocación es el motor principal, el equipo de Eme Oposiciones ha sabido entender que el éxito no reside en la masificación, sino en el cuidado minucioso de cada detalle.

Este proyecto nació de un grupo de preparadoras que comparten la ilusión de acompañar a maestros y maestras en un recorrido gratificante -aunque lleno de retos- partiendo siempre de una premisa que marcó el rumbo de su filosofía y de la que nació la voluntad de elevar la formación a un nivel superior, ofreciendo un acompañamiento donde el alumnado se convierte en el centro absoluto: «¿Qué nos hubiera gustado a nosotras que nos ofrecieran como opositoras?».

La exclusividad como herramienta de éxito

En Eme Oposiciones, la formación se aleja de los modelos masivos para centrarse en un compromiso firme con la atención individualizada. María Gómez, fundadora de Eme y preparadora, explica que el método se basa en un enfoque donde la calidad siempre gana la partida, asegurando que para ellas es más importante «primar la calidad que la cantidad». Una decisión que se traduce en trabajar con grupos muy reducidos -de máximo quince personas- para potenciar la originalidad, un factor clave en las oposiciones docentes.

«En un proceso en el que hay que destacar frente al tribunal, no compensa que vaya mucha gente preparada de la misma forma que tú y por eso priorizamos la diferenciación haciendo las cosas bien». Esta exclusividad se extiende a sus materiales, elaborados personalmente por cada preparadora y que nunca salen del entorno de la academia, ya que «son de uso exclusivo para nuestro alumnado, por lo que tampoco ofreceremos webinars o cursos externos». En Eme Oposiciones el objetivo es claro: enfocar todo el esfuerzo en quienes confían en ellas.

Un método vivo que evoluciona con el opositor

El éxito de este enfoque se refleja en unas cifras que hablan por sí solas: una tasa de aprobados del 100 % y un 95 % de plazas obtenidas en la última convocatoria. Detrás de estos resultados hay un método propio que se revisa y actualiza cada curso con un rigor exhaustivo por parte de un equipo de seis preparadoras, todas ellas maestras en activo. María Gómez revela que trabajan todas las partes de la oposición con la misma intensidad, huyendo de las prisas para focalizarse en la profundidad.

Asimismo, el acompañamiento no es solo académico, sino más bien profundamente personal, un detalle que permite a cada preparadora conocer de verdad a su alumnado. «Sabemos lo que es estar ahí, en un proceso de oposición, así que cuidamos mucho la parte personal. De hecho, saben que se pueden apoyar en nosotras e incluso llamarnos en cualquier momento», confiesa la docente, quien subraya que «no queremos que sea dar la clase y ya, sino que vamos más allá e intentamos dar ese acompañamiento emocional que tan importante es».

El acompañamiento durante todo el proceso es global. / E. O.

Compromiso durante todo el proceso

«La formación dura lo mismo que el proceso: estamos con nuestro alumnado hasta el final y no soltamos su mano hasta que termina todo», corrobora con firmeza. Un apoyo que se materializa en constantes clases vivenciales, charlas de especialistas y simulacros varios, diseñados para llegar al examen con la máxima preparación y con la seguridad de que sus preparadoras han ajustado cada contenido a la realidad más inmediata del aula.

La capacidad de adaptación es otra de las señas de identidad que define la labor de Eme Oposiciones. Cuando la Administración plantea giros inesperados, la academia reacciona con rapidez para proteger los intereses de sus opositores y opositoras. Tanto es así, que el curso no termina en una fecha fija, sino que su compromiso se extiende hasta que se cierra el proceso selectivo.

En Eme Oposiciones trabajan con grupos muy reducidos, de un máximo de 15 personas. / E. O.

Bienestar y comunidad en el camino a la plaza

Entender la oposición como un proceso vital completo implica también cuidar el ambiente en el que se desarrolla. Por eso, para la academia es vital crear un clima positivo donde se pueda disfrutar de la trayectoria a pesar de su exigencia. Para lograrlo, fomentan lazos de comunidad a través de actividades de bienestar que ayudan a su alumnado a sentirse arropados. Entre otras, organizan talleres de yoga y meditación en espacios naturales o estudios especializados, buscando generar ese sentimiento de comunidad que tanto ayuda en el proceso.

Desde que iniciaron su trayectoria en 2018, el crecimiento de la academia ha sido orgánico, ampliando especialidades siempre bajo la premisa de que el objetivo principal es que el alumnado obtenga su plaza y pueda recibir una formación individualizada a la par que completa. Como concluye María Gómez, la prioridad absoluta es el triunfo de sus opositores y opositoras, trabajando en equipo y en continua formación, para ofrecer siempre lo mejor de ellas mismas.