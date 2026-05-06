El marketing turístico, a debate en una nueva edición de Brand & Breakfast

El turismo sigue siendo uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana, pero también uno de los sectores que más está cambiando en los últimos años. En ese proceso, el marketing ha pasado de ser una herramienta de promoción a convertirse en un elemento estratégico que influye directamente en cómo se diseñan y se consumen las experiencias de viaje.

Sobre esta transformación girará una nueva edición de Brand & Breakfast, organizada por Levante-EMV y el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), que reunirá a profesionales del sector para analizar el papel del marketing como motor de evolución del turismo.

La jornada parte de un contexto de crecimiento sostenido. En 2025, la Comunitat Valenciana recibió 12,4 millones de turistas internacionales, que generaron más de 15.122 millones de euros de gasto. Además, el gasto medio por visitante alcanzó los 1.292 euros, lo que refleja no solo un aumento en la llegada de viajeros, sino también en su capacidad de consumo.

Más allá de las cifras, el sector se enfrenta a cambios de fondo. El viajero actual busca experiencias más personalizadas, valora la sostenibilidad y toma decisiones cada vez más influido por entornos digitales. En este escenario, conceptos como el storytelling, la gestión de datos o la identidad de marca ganan peso en la estrategia de destinos y empresas.

El encuentro abordará estos retos a través de distintas mesas de diálogo, en las que se analizarán cuestiones como la evolución del marketing turístico, el impacto de la tecnología en la personalización de la oferta o la forma de comunicar la sostenibilidad sin caer en prácticas como el greenwashing.

En la sesión participarán Lucía Martínez (CIO de WAM y AR Hotels); Roberta Lazzari (directora de Marketing, Comunicación y RSC de Gourmet Catering y Eventos); Antón Escuder (director de Marketing de SH Hoteles); José García (Tech Event Manager de Sagarmanta Experience); e Ignacio González (director general de Consultia Business Travel). También intervendrá Sandra Ferrandis, CMO del Centro de Arte Hortensia Herrero, invitada por Levante-EMV.

El desayuno contará además con una breve introducción por parte del CMM, que dará paso a las marcas participantes para centrar el debate en la experiencia directa del sector.

La cita busca, en definitiva, abrir un espacio de reflexión sobre cómo el marketing está redefiniendo el turismo, no solo en su promoción, sino en la propia construcción del producto y en la relación con el viajero.