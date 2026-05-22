Nuevas titulaciones en la Universidad CEU Cardenal Herrera: grados con alta empleabilidad y visión internacional

La transformación digital, la inteligencia artificial , el análisis de datos y los nuevos desafíos globales están redefiniendo el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. En este contexto, elegir una carrera universitaria ya no implica únicamente adquirir conocimientos, sino prepararse para liderar los cambios del futuro.

Con esta mirada estratégica, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) refuerza su propuesta académica con nuevas titulaciones diseñadas para responder a las necesidades emergentes de empresas, instituciones y sociedad. La universidad incorpora grados vinculados a la ciencia, la tecnología, las humanidades y la política internacional, consolidando un modelo educativo centrado en la empleabilidad, la innovación y la formación integral.

Nuevas titulaciones para los desafíos del siglo XXI

La CEU UCH, con más de 50 años de experiencia universitaria, amplía su oferta con nuevas titulaciones que combinan rigor académico, visión práctica y orientación internacional con el Grado en Física; Grado en Ingeniería Matemática; Grado en Historia y Pensamiento; Grado en Inteligencia de los Negocios (Business Intelligence); y el Doble Grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Estas titulaciones responden a ámbitos estratégicos como la economía del dato, la revolución tecnológica, la geopolítica internacional y la necesidad de comprender los cambios sociales y culturales que están transformando el mundo.

El objetivo de la Universidad es formar profesionales capaces de interpretar la realidad, tomar decisiones informadas y liderar proyectos en entornos complejos y cambiantes. Una apuesta que conecta directamente con las demandas actuales del mercado laboral y con las profesiones que marcarán el futuro.

Ciencia y tecnología: perfiles con alta empleabilidad

La digitalización y la automatización han incrementado la necesidad de profesionales con una sólida formación científica y capacidad analítica. En este escenario, las nuevas titulaciones STEM de la CEU UCH ofrecen perfiles con una elevada proyección laboral.

Formación universitaria alineada con las demandas del mercado. / CEU Cardenal Herrera

Física: ciencia aplicada para transformar el futuro

El nuevo Grado en Físicaapuesta por una formación práctica y experimental desde el primer curso. Los estudiantes trabajan con laboratorios avanzados, técnicas de simulación y proyectos vinculados a la computación cuántica, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica.

La formación en Física abre oportunidades laborales en sectores como la investigación, la industria avanzada, la consultoría tecnológica, la energía, la innovación o el desarrollo de nuevas tecnologías. Se trata de un perfil cada vez más demandado por empresas que necesitan profesionales capaces de analizar problemas complejos y desarrollar soluciones basadas en el conocimiento científico.

Ingeniería Matemática: una de las carreras con mayor demanda

La Ingeniería Matemática se ha convertido en uno de los perfiles más buscados por la industria tecnológica y digital. Empresas de los sectores financieros, industriales y tecnológicos necesitan profesionales capaces de interpretar grandes volúmenes de datos, desarrollar algoritmos y aplicar modelos matemáticos a la toma de decisiones.

El grado combina matemáticas avanzadas, programación, inteligencia artificial, análisis de datos y optimización, formando perfiles preparados para trabajar en ámbitos como Big Data, inteligencia artificial, finanzas cuantitativas y ciberseguridad.

La capacidad para transformar datos complejos en soluciones reales convierte a estos profesionales en perfiles altamente competitivos.

Business Intelligence: convertir datos en decisiones estratégicas

La economía digital necesita especialistas capaces de convertir datos en información útil para las empresas. El nuevo Grado en Inteligencia de los Negocios (Business Intelligence), que se impartirá en el Campus Cámara CEU de Alicante, responde precisamente a esta necesidad.

La titulación integra conocimientos de gestión empresarial, análisis de datos y herramientas tecnológicas para formar profesionales preparados para liderar procesos de transformación digital.

El auge del análisis de datos, la automatización empresarial y la inteligencia artificial ha disparado la demanda de expertos en Business Intelligence, un perfil clave para empresas que necesitan tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y análisis predictivo.

Humanidades y política para comprender el mundo actual

Junto a las disciplinas científicas y tecnológicas, la CEU UCH refuerza también su apuesta por las humanidades y las ciencias sociales, fundamentales para interpretar los cambios políticos, culturales y sociales del presente.

Historia y Pensamiento: comprender el presente desde el conocimiento histórico

El Grado en Historia y Pensamiento ofrece una formación interdisciplinar que conecta historia, filosofía y pensamiento contemporáneo. La titulación busca desarrollar una visión crítica y profunda de los procesos históricos y culturales que han configurado la sociedad actual.

En un contexto marcado por la sobreinformación y los cambios sociales acelerados, la capacidad de análisis crítico y comprensión histórica adquiere un valor diferencial.

Los estudiantes podrán orientar su futuro profesional hacia ámbitos como la docencia e investigación; la gestión cultural; medios de comunicación; divulgación histórica; y análisis social y cultural.

Una formación que combina reflexión humanística y comprensión de los grandes desafíos contemporáneos.

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: visión global en un entorno interconectado

La creciente interdependencia entre países, los conflictos internacionales y los cambios geopolíticos han impulsado la demanda de profesionales con formación internacional y visión estratégica.

El nuevo Doble Grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionalesprepara a los estudiantes para trabajar en organismos internacionales, instituciones europeas, diplomacia, consultoría política, administración pública o comunicación internacional.

La formación ofrece una perspectiva global sobre los sistemas políticos, las relaciones entre Estados y los desafíos internacionales, preparando perfiles capaces de desenvolverse en escenarios cada vez más complejos y globalizados.

Aprender haciendo: la metodología práctica de la CEU UCH

Uno de los elementos diferenciales de la Universidad CEU Cardenal Herrera es su metodología basada en la experiencia práctica y el aprendizaje activo. El estudiante participa desde el inicio en proyectos, simulaciones profesionales y dinámicas colaborativas que reproducen situaciones reales del entorno laboral.

A través de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o el trabajo en equipo, los alumnos desarrollan competencias especialmente valoradas por las empresas, como el pensamiento crítico, la capacidad analítica, la comunicación efectiva, resolución de problemas, adaptabilidad o trabajo colaborativo.

Además, la universidad mantiene una estrecha colaboración con empresas e instituciones, facilitando prácticas, proyectos conjuntos y oportunidades de inserción profesional.

Compromiso con el talento y la igualdad de oportunidades

La CEU UCH destaca también por su compromiso con la igualdad de oportunidades. Como institución benéfico-docente y sin ánimo de lucro, destina una parte importante de sus recursos a programas de becas y ayudas al estudio.

Durante el último curso académico, la universidad concedió más de 9 millones de euros en becas, beneficiando a uno de cada tres estudiantes.

Una política que refleja su voluntad de apoyar el talento y facilitar el acceso a la educación superior independientemente de la situación económica.

Una universidad con vocación internacional

La internacionalización es otro de los pilares estratégicos. La universidad impulsa programas de movilidad, colaboración con instituciones extranjeras y experiencias multiculturales que preparan al alumnado para trabajar en entornos globales.

La presencia de estudiantes internacionales en los campus y los acuerdos académicos con universidades de diferentes países enriquecen la experiencia universitaria y aportan una dimensión multicultural al aprendizaje.

Formación universitaria para liderar el futuro

Con la ampliación de su oferta académica, la Universidad CEU Cardenal Herrera refuerza su compromiso con una formación innovadora, práctica y orientada a formar profesionales preparados para los retos del futuro.