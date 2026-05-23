El món canvia ràpid. I la formació també
La Universitat Jaume I ofereix una proposta acadèmica connectada amb les necessitats actuals de la societat i del mercat laboral, tant en l’àmbit dels graus com de la formació de postgrau.
Esteban Fernández
Les últimes alertes sanitàries vinculades a virus emergents, el canvi climàtic o la mobilitat global evidencien fins a quin punt els grans reptes actuals necessiten professionals preparats per a entendre realitats complexes i donar-hi resposta. Per això, formar-se hui no és només obtindre una titulació. És preparar-se per a un món en transformació constant.
Amb aquesta mirada, la Universitat Jaume I ofereix una proposta acadèmica connectada amb les necessitats actuals de la societat i del mercat laboral, tant en l’àmbit dels graus com de la formació de postgrau.
Oferta molt més àmplia
Entre les novetats de la universitat pública de Castelló, destaca el nou màster en Biotecnologia Aplicada a la Salut Global, una titulació que aborda qüestions d’actualitat des de l’enfocament One Health - Una Sola Salut -, integrant salut humana, animal i ambiental amb una formació pràctica i vinculada a la investigació.
Aquest és només un exemple d’una oferta molt més àmplia. La UJI compta amb 41 màsters universitaris en totes les àrees de coneixement, orientats a perfils diversos: investigació, especialització científica, capacitació tècnica o projecció professional. Una oferta flexible, amb modalitats presencials, híbrides i en línia, adaptada a diferents trajectòries acadèmiques i laborals.
Aquesta capacitat d’adaptació defineix també l’oferta de graus. La universitat aposta per una formació aplicada, transversal i connectada amb la realitat professional, on l’estudiantat desenvolupa competències cada vegada més demandades, com el pensament crític, la creativitat, el treball en equip o la capacitat d’innovació.
Dobles graus com Humanitats i Comunicació Audiovisual o Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Comunicació Audiovisual reflecteixen aquesta aposta per perfils híbrids, preparats per a moure’s entre disciplines i adaptar-se a un mercat laboral en canvi constant.
Nous itineraris formatius
La capacitat d’evolució de la UJI també es reflecteix en nous itineraris formatius adaptats a un entorn cada vegada més internacional. Entre les propostes més singulars destaca el nou Programa Acadèmic de Recorregut Successiu Internacional (PARS) en Enginyeria Industrial, desenvolupat en col·laboració amb les universitats INSA de França.
Aquest itinerari permet cursar de manera consecutiva el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, el Màster en Enginyeria Industrial habilitant de la UJI i, a més, obtindre una titulació d’enginyeria francesa. Una triple titulació d’alt nivell que combina formació tècnica, experiència internacional i especialització professional, amb estades acadèmiques a França, formació en idiomes i accés a programes de beques internacionals.
Perquè elegir universitat no és només decidir què estudiar. És decidir des d’on vols començar a construir el teu futur.
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