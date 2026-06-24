La Generalitat reivindica el talento femenino y la participación de las mujeres en ámbitos científico-técnicos para reducir la brecha de género

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, han participado en la apertura de la jornada ‘25 años de diferencia, una misma vocación: la evolución de la mujer en la ingeniería’, organizada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politècnica de València (UPV) con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería.

Durante el acto, Gómez y Bono han defendido la apuesta de la Generalitat por impulsar el talento femenino y propiciar la participación de mujeres y niñas en ámbitos científico-técnicos reduciendo la brecha de género.

La jornada ha servido para abordar el liderazgo femenino y la evolución experimentada por la presencia de la mujer en las áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) a lo largo del último cuarto de siglo a través de la experiencia personal de seis mujeres referentes en el ámbito de la ingeniería.

Cartel del evento. / ED

Evolución a través de dos generaciones de ingenieras

La jornada organizada con la colaboración de Womanation ha contado con una ponencia introductoria a cargo de Regina Monsalve bajo el título ‘La ingeniería en España: evolución, datos y futuro’. Posteriormente se ha celebrado una mesa redonda donde se han contrapuesto las experiencias de dos generaciones de ingenieras y en la que han participado Gloria Galindo, Raquel Gómez, Ana Martínez, Cristina Baixauli, Alba Ladera y Micaela Merino.

En su intervención, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha señalado que “aumentar la presencia de mujeres en la ingeniería constituye una cuestión de igualdad y también una necesidad para fortalecer la innovación, la competitividad y el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana".

La secretaria autonómica también ha puesto en valor el reciente reconocimiento otorgado por el Instituto de la Ingeniería de España al programa Sapiència, impulsado por la Generalitat y coordinado por la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, distinguido con el Premio Ingenia 100% Talento 2026.

“Este premio reconoce el enorme esfuerzo que realizan nuestras universidades y nuestro personal investigador para acercar la ciencia y la ingeniería a los jóvenes. Sapiència demuestra que despertar vocaciones científicas es una inversión estratégica para el futuro de la Comunitat Valenciana y para la competitividad de nuestro país”, ha afirmado Esther Gómez.

Por su parte, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres ha puesto el acento en que la Generalitat ha realizado hasta el momento “una inversión superior a los 225.000 euros en programas universitarios para impulsar vocaciones STEAM con perspectiva de igualdad, con el objetivo de corregir las brechas de género que todavía persisten en los estudios y profesiones tecnológicas, así como la activación de nuevas ayudas específicas para el talento femenino tecnológico, el refuerzo del movimiento asociativo de mujeres y una apuesta decidida por la corresponsabilidad y la conciliación familiar”.

Foto de familia de todos los asistentes a la jornada ‘25 años de diferencia, una misma vocación: la evolución de la mujer en la ingeniería’ / ED

En este sentido, Davinia Bono ha reiterado el compromiso del Consell “con el impulso de las vocaciones STEAM, para que más mujeres participen, decidan y lideren los sectores científicos y tecnológicos que marcarán el futuro de nuestra sociedad”, ha concluido.

Para finalizar, se ha llevado a cabo una dinámica de networking que ha servido para el intercambio de experiencias y establecer nuevas sinergias y colaboraciones dentro de los ámbitos científico-técnicos.