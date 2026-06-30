La FVMP canaliza más de 1,7 millones de euros en ayudas para la recuperación de municipios afectados por la DANA

El Consejo y la Comisión Ejecutiva de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han aprobado esta mañana la entrega de 192.267,88 euros en ayudas extraordinarias destinadas a municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, una iniciativa financiada gracias a las aportaciones solidarias de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Las ayudas permitirán financiar actuaciones de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales dañados por las inundaciones, reforzando así el apoyo del municipalismo al proceso de recuperación de los territorios afectados.

Esta línea de subvenciones se suma a otras acciones de reparación llevadas a cabo desde la FVMP, como la creación en mayo de 2025 de una Comisión de Recuperación para los municipios afectados por la DANA y ayudas directas por valor de 1,57 millones de euros, así como el apoyo financiero puesto en marcha junto al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV).

Durante la sesión, el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, ha presentado el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, en el que se recoge la intensa actividad desarrollada por la entidad en defensa de los intereses de los municipios valencianos y en apoyo a la gestión local.

Entre los asuntos destacados figura el seguimiento de las actuaciones relacionadas con la recuperación de los municipios afectados por la DANA, así como el impulso de la Red de Municipios MAO (Red de Municipios afectados por la Ocupación), que cuenta ya con un total de 38 municipios adheridos, pertenecientes a todas las formaciones políticas, y una mancomunidad.

A este respecto, el alcalde de El Verger, Basili Salort (Compromís), ha mostrado su desacuerdo con esta Red, al considerar que la ocupación es un “problema residual e ideológico”, frente al verdadero inconveniente creado por la “especulación urbanística” y la falta de viviendas, que afecta a multitud de municipios. En este sentido, ha propuesto crear una red de municipios afectados por esta crisis. Por su parte, el alcalde socialista de Ribarroja del Turia, Robert Raga, se ha mostrado de acuerdo con Salort en que la ocupación no es un problema que afecte a la mayoría de los municipios, y ha mostrado su apoyo al Plan VIVE de la Generalitat valenciana y al Plan Estatal de Vivienda.

Por su parte, el secretario general de la FVMP ha señalado que el hecho de que “casi 40 municipios de todos los colores políticos se hayan adherido a la Red MAO” demuestra que no es en absoluto un problema residual, y ha recordado que la FVMP firmó en abril de 2024 un convenio con la Conselleria de Vivienda para impulsar el Plan VIVE al que ya se han adherido un total de 321 municipios de toda la Comunitat.

Raga ha solicitado que los municipios puedan pedir a la Generalitat que se les declare como urbanísticamente tensionados para que se puedan acogerse al tope de los alquileres contemplado en la Ley estatal de Vivienda.

El informe también recoge la puesta en marcha de las acciones formativas impulsadas por la Federación, la actividad de las comisiones de trabajo sectoriales y el trabajo desarrollado desde la Oficina Técnica de Despoblamiento para apoyar a los municipios de interior y combatir los desafíos demográficos que afrontan numerosos territorios de la Comunitat Valenciana. Un ejemplo de estas acciones fue la presentación en Matet el pasado mes de mayo de la iniciativa de Cicloturismo en Municipios de la Ruta 99.

Asimismo, el Consejo y la Comisión Ejecutiva han conocido las acciones desarrolladas desde la FVMP dentro del convenio Labora 2026, entre las que destacan las Ferias de Empleo celebradas en Benicarló, Navarrés, Villajoyosa y Torrevieja, que han reunido entre las cuatro a más de 1.600 personas, 111 empresas y entidades, y han difundido más de 950 ofertas de trabajo. También se han relatado las acciones llevadas a cabo dentro de este mismo convenio en los Mercat de la Terra celebrados en Beniarrés y Cirat.

En cuanto a los proyectos llevados a cabo desde la FVMP desde el departamento de Fondos Europeos, el secretario general ha explicado que en este momento existen 7 proyectos en acción, con un total de 4,6 millones de euros de presupuesto movilizado y casi 400.000 euros gestionados directamente desde la FVMP.

La FVMP ha dado cuenta además de los tres convenios de colaboración suscritos durante los primeros seis meses del año -con la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción, con el Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios y con el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia- para impulsar proyectos vinculados al empleo, el desarrollo local, la economía social, la transparencia y el buen gobierno de la Comunitat Valenciana.

Durante la reunión también se han abordado cuestiones relacionadas con la celebración de los Premis Bon Govern 2024 y 2025, el impulso del Foro de Municipios de Interior y del Foro de Municipios de Costa, así como la aprobación de las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2025 y del presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 9,3 millones de euros, y que se hará definitivo tras la aprobación en Les Corts del Presupuesto de la Generalitat valenciana.

El secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, ha destacado el compromiso de la Federación con los ayuntamientos valencianos y ha subrayado la importancia de continuar reforzando la cooperación institucional para ofrecer respuestas eficaces a los retos que afrontan los municipios, especialmente en materia de recuperación, cohesión territorial y mejora de los servicios públicos locales.