ESIC analiza en IMAT 2026 el impacto de la inteligencia artificial en la educación del futuro

ESIC University celebró el 25 de junio una nueva edición del Congreso Internacional de Innovación Aplicada (IMAT), con el “Juego de los Espejos” como concepto central. Se trata de una metáfora que sirve para abordar la doble cara de la inteligencia artificial en educación: su capacidad para multiplicar ideas, capacidades y nuevas formas de aprendizaje, pero también el riesgo de generar un “espejismo” de innovación cuando la tecnología no conlleva una mejora educativa real.

El encuentro reunió en el campus de ESIC University en Pozuelo de Alarcón a más de 300 expertos, investigadores, docentes, directivos de centros educativos y profesionales del ámbito empresarial para analizar el impacto de la IA en el futuro de la educación.

Bajo el lema “El verdadero reto no es usar más tecnología, sino educar mejor en un mundo que ya ha cambiado”, la jornada se consolidó como un espacio de reflexión sobre los principales desafíos del sector educativo: desde la integración de la IA en las aulas hasta la necesidad de reforzar el pensamiento crítico, el liderazgo, el bienestar cognitivo y el criterio pedagógico de estudiantes y docentes.

La inauguración del congreso corrió a cargo de María Guijarro-García Directora de investigación e innovación educativa en el Campus de la comunidad valenciana de ESIC Business and Marketing School, quien destacó la importancia de abordar la innovación educativa desde una perspectiva estratégica, ética y centrada en las personas.

Innovar sin perder de vista a las personas

A lo largo de la mañana, los asistentes pudieron conocer diferentes perspectivas sobre las tendencias globales que marcarán el futuro de la educación. Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, analizó en su ponencia los retos que afrontarán las nuevas generaciones en un contexto cada vez más complejo, competitivo y cambiante.

Por su parte, Héctor Marín Manrique, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Zaragoza, profundizó en los desafíos del liderazgo educativo ante la sobrecarga informativa y la creciente complejidad del entorno actual. En esta misma línea, la neurocientífica y catedrática de la UCM Nazareth Castellanos abordó las últimas evidencias científicas sobre cómo aprende el cerebro y la importancia de diseñar entornos educativos que favorezcan la atención, el bienestar cognitivo y el desarrollo integral del alumnado.

La IA como herramienta, no como sustituto del criterio educativo

Las personas y la Inteligencia Artificial ocuparon el papel central durante la jornada. Vicent Gadea, consultor en IA educativa y creador del marco SEIA, destacó que “la IA está transformando la forma en que aprendemos, pero el verdadero reto sigue siendo educativo: formar personas capaces de pensar de manera crítica, adaptarse al cambio y liderar con criterio en un entorno cada vez más complejo”.

Durante la tarde, la experta en tecnología educativa Laura Cuesta Cano reflexionó sobre la necesidad de preservar el criterio pedagógico en un contexto en el que las herramientas tecnológicas adquieren cada vez más protagonismo.

“La verdadera transformación educativa no depende únicamente de la tecnología, sino de nuestra capacidad para utilizarla con criterio, propósito y visión de futuro”, destacó la doctora Guijarro-García desde la organización durante la clausura del encuentro.

Con esta nueva edición, IMAT reafirma su vocación como foro de referencia para anticipar los retos de la educación y conectar a universidades, centros educativos, empresas e instituciones en torno a una idea común: la innovación solo tiene sentido cuando ayuda a formar personas más preparadas, críticas y capaces de liderar el futuro.