Cinco planes en catamarán para vivir el Mediterráneo desde Valencia

Valencia tiene muchas formas de vivirse, pero pocas resultan tan especiales como verla desde el mar. Cuando la ciudad queda atrás, la brisa empieza a marcar otro ritmo y el perfil de la costa se convierte en paisaje, el Mediterráneo recuerda por qué sigue siendo uno de los grandes atractivos de la capital valenciana. Boramar Catamaranes propone una selección de excursiones en barco desde La Marina de Valencia pensadas para quienes buscan desconectar, celebrar, compartir una experiencia diferente o redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Boramar ha consolidado su oferta de salidas en catamarán con planes adaptados a distintos momentos del día. Hay opciones breves para quienes quieren un primer contacto con la navegación, experiencias con baño en alta mar, propuestas gastronómicas a bordo, recorridos vinculados al producto local y travesías al atardecer. Todas parten del mismo punto de partida: disfrutar Valencia desde el agua, con el mar como protagonista y la costa como telón de fondo.

Un paseo por el mar para cambiar de perspectiva

El Paseo por el Mar es una de las experiencias más accesibles para quienes quieren subir a bordo sin dedicar toda la jornada. La excursión tiene una duración aproximada de 50 minutos y se realiza en catamarán desde el Puerto de Valencia. Incluye una espectacular travesía y una consumición, con tarifas que parten desde 12 euros para niños y precios de adulto desde 18 euros.

El recorrido permite navegar por la Marina de Valencia y salir a mar abierto para contemplar las playas y el skyline urbano desde un ángulo poco habitual. Es una propuesta pensada para familias, parejas, grupos de amigos o visitantes que quieren sumar una actividad sencilla a su estancia en la ciudad. También funciona bien para residentes que buscan un plan distinto sin alejarse demasiado del centro urbano.

Su principal atractivo está en la sencillez: subir al catamarán, dejarse llevar por el movimiento del mar, hacer fotografías, tomar algo a bordo y disfrutar del Mediterráneo durante un rato de desconexión.

Viveros de clóchina y sabor valenciano a bordo

Boramar también incorpora una experiencia con un componente cultural y gastronómico muy vinculado a Valencia: el Paseo en catamarán con visita a los viveros de clóchina y degustación. Es uno de los planes de moda en Valencia, y es exclusiva de Boramar. La salida dura 50 minutos y combina navegación con una parada en los viveros donde se cultiva este molusco tan representativo de la gastronomía local.

Durante la excursión, la tripulación explica el proceso de cultivo y recolección de la clóchina valenciana. La experiencia incluye travesía en catamarán, visita al vivero, degustación de clóchina valenciana y copa de vino blanco, con alternativa de agua o refresco. Las tarifas publicadas parten desde 13 euros para niños y el precio de adulto es de 20 euros.

Este plan tiene un valor añadido para quienes quieren que la excursión sea algo más que un paseo. La visita permite acercarse a una tradición marinera local desde el propio mar, en contacto con el entorno donde se produce la clóchina. Es una opción especialmente interesante para visitantes que buscan una experiencia con identidad valenciana, pero también para quienes viven en la ciudad y quieren conocer mejor uno de sus productos más característicos.

Paseo por el Mar + Baño, el clásico del verano

Cuando suben las temperaturas, el mar se convierte en el mejor refugio. El Paseo por el Mar + Baño es una de las propuestas más veraniegas de Boramar Catamaranes. La excursión tiene una duración aproximada de una hora y media y combina navegación por la costa de Valencia con una parada para bañarse en alta mar.

La experiencia incluye baño, una consumición y la propia travesía en catamarán. Los sábados y domingos de junio, julio y agosto puede incluir DJ, según la fecha seleccionada y la tarifa correspondiente. Los precios abarcan desde los 21 euros para niños y tarifa de adulto desde 25 euros.

El plan está pensado para quienes quieren disfrutar del Mediterráneo de una forma más activa. Durante la travesía, los pasajeros pueden relajarse, escuchar música a bordo y contemplar la costa antes de la parada para el baño. La zona concreta de baño queda a criterio del capitán según las condiciones del mar.

Es una actividad adecuada para grupos de amigos, escapadas en pareja, familias y celebraciones informales. Tiene el equilibrio justo entre plan relajado y experiencia estival, con el aliciente de bañarse lejos del bullicio de la playa.

Comida en el Mar, gastronomía valenciana sobre el Mediterráneo

Para quienes quieren una experiencia más completa, Comida en el Mar reúne navegación, baño y gastronomía en una salida de dos horas. La excursión se realiza en catamarán y propone navegar hacia Port Saplaya para fondear y disfrutar de una comida mediterránea a bordo.

El menú incluye ensalada, paella valenciana, postre, una consumición y un chupito. La experiencia también contempla baño, travesía en catamarán, tripulación y combustible. Las tarifas van desde 25 euros para niños y 35 euros para adultos.

El menú incluye ensalada, paella valenciana, postre, una consumición y un chupito. / Boramar

Este plan encaja con quienes buscan una comida diferente, una celebración en grupo o una propuesta especial para compartir durante el verano. La paella frente al mar, el baño durante la travesía y el ambiente relajado convierten la salida en una alternativa a la comida tradicional en restaurante.

La excursión mantiene el espíritu mediterráneo de la ciudad: comer, navegar, mirar la costa y disfrutar sin prisas. También resulta atractiva para turistas que quieren llevarse una imagen completa de Valencia, con mar, gastronomía y paisaje en una misma experiencia.

Puesta de Sol, Valencia cuando baja la luz

El atardecer tiene una fuerza especial cuando se vive desde el mar. La excursión Puesta de Sol de Boramar está diseñada para disfrutar ese momento en catamarán, con una duración aproximada de una hora y media. Sale desde Plaça de L’Ona y propone navegar por la costa de Valencia cuando el día empieza a despedirse.

La experiencia incluye una consumición, travesía en catamarán, tripulación y combustible. Los viernes, sábados y domingos de junio, julio y agosto puede incluir DJ, según la fecha seleccionada. La ficha de la excursión recoge tarifas de adulto desde 23 euros, senior desde 21 euros y niños desde 18 euros.

El atardecer tiene una fuerza especial cuando se vive desde el mar. / Boramar

A bordo, el plan invita a relajarse con música, brisa marina y vistas al horizonte. La compañía menciona también el cóctel de Agua de Valencia como parte de la experiencia. Es una excursión pensada para parejas, grupos de amigos, visitantes que quieren cerrar el día de forma especial o residentes que buscan un plan distinto al caer la tarde.

Una forma diferente de disfrutar Valencia

Las excursiones de Boramar Catamaranes tienen en común un punto fuerte: permiten vivir la ciudad desde un lugar que cambia por completo la percepción del entorno. Desde el mar, Valencia se observa con más calma. La Marina, las playas, Port Saplaya y el horizonte mediterráneo adquieren otra dimensión.

La compañía recuerda en sus condiciones que la reserva anticipada es imprescindible, que las salidas están sujetas a condiciones meteorológicas y que es necesario presentarse con antelación para el check-in. También informa de que no se permite subir comida ni bebida a bordo y que las excursiones requieren un mínimo de participantes.

Para este verano, Boramar reúne planes para distintos perfiles: el paseo breve para quienes quieren desconectar, la visita a los viveros para quienes buscan cultura gastronómica, la salida con baño para los días de calor, la comida en catamarán para celebraciones y la puesta de sol para quienes prefieren navegar cuando la luz cambia. Cinco formas de acercarse al Mediterráneo con un mismo punto de partida: Valencia se disfruta de otra manera cuando se mira desde el mar.