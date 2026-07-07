Del campo a la pantalla: cómo la digitalización revoluciona la gestión agraria

Desde tiempo inmemorial la gestión de la agricultura se ha basado en la observación. Las decisiones de riego han dependido de la experiencia, la meteorología y las visitas continuas a las parcelas. Las plagas se intuían y los fitosanitarios se aplicaban de acuerdo con un calendario predefinido. Una metodología que ha mantenido y aupado nuestra agricultura hasta hoy y ha consolidado un acervo de sabiduría que merece respeto. Pero el contexto actual invita a ir un paso más allá. Hoy, buena parte de esa información cabe en una pantalla y se actualiza en tiempo real.

La escasez hídrica, el incremento de los costes fijos, las exigencias normativas y la necesidad de optimizar los recursos redirige al campo hacia la agricultura de precisión. De la observación al dato objetivo para transformar el sector con las premisas de la eficiencia hídrica y energética, la sostenibilidad, la competitividad y el ahorro.

Guillermo Escartí, responsable de 4Piot, empresa de digitalización agraria del Grupo 4Plus. / Grupo 4Plus

El salto digital de Godelleta y Pedreguer

Esta es la hoja de ruta de la Comunidad de Regantes San Pedro Apóstol de Godelleta, que ha protagonizado una metamorfosis global de la mano de la digitalización. Tras haber superado un periodo de sequía profunda, en la actualidad el problema no es de caudales sino de precio. “Subimos el agua hasta 500 metros. Cuando no tenemos suficiente energía solar hay que tirar de grupos electrógenos y esto tiene un coste de alrededor de 50-60 céntimos. La digitalización nos permite ya tener un mayor control y una mayor eficiencia hídrica y energética. Se trata de tener información para interpretar mejor”, señala Vicente Franco, presidente de la entidad.

Esta comunidad de regantes ha recibido subvenciones que superan los 700.000€ en las dos convocatorias de los PERTEs de digitalización del ciclo del agua y el cambio ha sido exponencial. Cuentan con página web, estaciones meteorológicas, sistema de información geográfica (SIG), contadores inteligentes con lecturas telemáticas en tiempo real. “Ahora que nos hemos acostumbrado a la banca electrónica es muy importante que la relación entre socio y comunidad sea parecida: que a través de la web puedan saber el agua que ha utilizado, el precio, la disponibilidad... La digitalización nos aporta una gestión más ágil y transparente”, asegura Vicente Franco.

A 120 kilómetros al sur, la comunidad de regantes de Pedreguer está inmersa en el cambio digital y replicando el objetivo de Godelleta. “Lo que queremos con la digitalización es economizar al máximo el coste del agua y de la energía. Tenemos 300 kilómetros de tuberías. Regar bien, ni por exceso ni por defecto, es fundamental. Con la digitalización conseguimos un mejor control, no gastar más agua de lo necesario, poder ver y acceder desde casa a todos los datos. Todo va evolucionando y el campo también tiene que evolucionar”, asegura Jose Alberto Fornés, presidente de la comunidad de regantes de Pedreguer.

El impulso de 4Piot

Las de Godelleta y Pedreguer son dos de las 39 comunidades de regantes que han confiado en 4Piot, la empresa de digitalización agraria del Grupo 4Plus, para dar el salto a la agricultura 4.0. Desde el año 2020, 4Piot una de las empresas que está impulsando este proceso de modernización del regadío en la Comunitat Valenciana, donde ya ha digitalizado una quinta parte de la superficie total de regadío, superando las 58.300 hectáreas monitorizadas.

“Nos dedicamos a poner sensores, contadores, estaciones meteorológicas que nos permiten monitorizar en tiempo real todo lo que está pasando. Todos esos datos nos los envían a un servidor: desde la temperatura, la humedad, consumos de agua o porcentaje de agua en el suelo. Se trata de un sistema de ayuda a la toma de decisiones”, explica Guillermo Escartí, responsable de 4Piot.

Módulo de Teledetección de 4Piot. / Grupo 4Plus

El objetivo último de este modelo de gestión, que no es otro que el aumento de los beneficios y la reducción de costes, uno de los grandes objetivos estructurales del sector. “El problema del campo es la rentabilidad. Los agricultores están pasándolo mal por los precios de venta. No podemos actuar sobre ellos, o esto cuesta muchísimo, pero podemos actuar sobre nuestros costes: sobre la cantidad de agua que gastamos, sobre los fitosanitarios, por ejemplo. Además, es un sistema de fácil manejo, por eso es importante trabajar con este tipo de tecnología basado en datos”, señala Guillermo Escartí.

Eficiencia y ahorro de recursos

Como cualquier otro cambio, la gestión digital también necesita un periodo de adaptación y de aceptación, aunque las reticencias iniciales se superan cunado las ventajas se imponen. “Pese a pequeñas reticencias iniciales al cambio, las comunidades de regantes acaban convencidas de las ventajas que aporta nuestro modelo de gestión. Hay muchos motivos para que sea así. Un ejemplo: sin esta herramienta necesitan entre un mes y mes y medio para que el técnico pase por cada contador a tomar las lecturas y luego facturar. Si todo esto lo tenemos digitalizado y con un botón conseguimos todas las lecturas, podemos tener la facturación en 2 ó 3 días. La situación cambia mucho”.

El ahorro del tiempo de gestión administrativa se suma al ahorro hídrico y energético. “Una red de riego tiene una eficiencia de en torno al 60%. Es decir, pierdes el 40% del agua que metes en el sistema. Si puedes mejorar esa eficiencia un 20%, hablamos de millones de litros de agua que no se pierden y, por lo tanto, tú no gastas la energía en sacarlos”. Por ejemplo, una comunidad de regantes que tenga una dotación de un millón de metros cúbicos al año “un 20% son 200.000 litros y a 0,50 ó 0,40 céntimos es mucho el dinero el que se puede ahorrar”, manifiesta Escartí.

Por otra parte, el ahorro en el coste del agua está íntimamente relacionado con el ahorro energético y, especialmente, en las comunidades de regantes que trabajan con el agua del subsuelo. “Sólo en Utiel-Requena tenemos 1.500 pozos. Sacar agua a 200 metros de profundidad o más supone mucha energía”. Además, 4Piot indica dónde hay fugas de agua y qué sectores son los más propensos a las averías, o dónde tienes mayor eficiencia y con esta información se pueden implantar acciones que mejoren el ahorro.

El origen del modelo de gestion 4Piot lo encontramos en el conocimiento profundo del sector agrario y de las necesidades reales de agricultores, comunidades de regantes y cooperativas. Como señala Ismael Avellán, CEO del Grupo 4Plus, “4Piot ha desarrollado soluciones integrales que abarcan desde software de gestión y monitorización IoT en tiempo real hasta herramientas para la gestión de grandes explotaciones, bodegas y comunidades de regantes, contribuyendo a una agricultura más eficiente, digital y sostenible".

Del dato a la decisión

Actualmente, el Grupo 4Plus es la única empresa de la Comunidad Valenciana con un sistema tan completo como el que representa 4Piot. A ello contribuye la amplia red de módulos que lo conforman. Un ejemplo es el módulo de sanidad vegetal, que permite predecir posibles plagas con 4 días de antelación a partir de los datos de humedad y viento reportados por las estaciones meteorológicas de última generación.

“Vamos un paso más adelante ya que no solo recogemos datos, los escuchamos, los interpretamos con IA y los convertimos en predicción, de manera que ayudamos a prevenir enfermedades antes de que aparezcan. Esto se traduce en un mejor uso de los fitosanitarios”, explica Guillermo Escartí.

4Piot facilita el acceso a toda la información de manera sencilla e intuitiva. / Grupo 4Plus

Por otra parte, con el módulo de teledetección se obtienen imágenes de las parcelas que son analizadas por el equipo de ingenieros para detectar desde estrés hídrico o nutricional, hasta cambios que pueden indicar enfermedades. Además, este módulo ofrece la posibilidad de comparar con datos históricos y observar cómo evolucionan las parcelas a lo largo del tiempo.

Pero más allá de disponer de datos, el objetivo es convertirlos en decisiones que permitan producir más eficientemente y gestionar mejor unos recursos cada vez más escasos. Y hay más: “Se trata también de reducir el esfuerzo para que el campo tenga un mayor atractivo para la gente joven y se garantice ese relevo generacional que ahora está comprometido”, afirma Ismael Avellán.

Resultados tangibles

La capacidad del Grupo 4Plus para innovar va más allá del desarrollo tecnológico. También se traduce en resultados tangibles a la hora de atraer financiación e impulsar proyectos estratégicos para el sector del agua y el regadío.

La cifra habla por sí sola: de los expedientes de ayudas públicas gestionados per el Grupo 4Plus, 39 han logrado financiación. Un balance que supera el 80% de éxito y que refleja tanto el conocimiento técnico de sus equipos como su experiencia en la gestión de oportunidades.

Ismael Avellán, CEO del Grupo 4Plus. / Grupo 4Plus

Estos resultados refuerzan la posición del Grupo 4Plus como un aliado de referencia para las comunidades de regantes. Su trabajo contribuye a acelerar la modernización de infraestructuras hidráulicas, mejorar la eficiencia energética y la optimización de un recurso tan valioso como el agua, clave para el futuro de la agricultura.

Detrás de la transformación digital del campo valenciano hay empresas que conocen de primera mano la realidad de agricultores y regantes. Empresas que, como 4Piot -del Grupo 4Plus- combinan innovación, tecnología, experiencia y un equipo multidisciplinar para ayudar al sector a producir más, consumir menos recursos y afrontar con garantías los retos del futuro. Un futuro en el que la agricultura será digital o no será.