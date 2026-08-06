Estación del AVE, gigafactoría o un lanzador de satélites: el Gobierno ejecuta 7.200 millones del Plan de Recuperación en la C.Valenciana

La ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla de València, el desarrollo de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery en Sagunt, la producción de hidrógeno verde en Castellón o las actuaciones en seis municipios alicantinos para fomentar una movilidad sostenible en zonas de bajas emisiones. Son algunos de los proyectos que se han puesto en marcha con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del que el Gobierno de España ha ejecutado 7.208 millones en tierras valencianas.

Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha explicado que, a fecha 30 de junio, el Gobierno de España ha ejecutado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una inversión de 7.208 millones de euros en la comunidad autónoma valenciana. De estos, 4.505 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) y 2.703 millones de euros han sido asignados a la Generalitat Valenciana en conferencias sectoriales.

"El Gobierno apuesta por el avance y la modernización de la Comunitat Valenciana, combate las injusticias y robustece el estado del bienestar", ha destacado Bernabé que ha cifrado en 166.064 beneficiarios por esta inversión de los proyectos de fondos europeos. Este plan de recuperación fue impulsado tras la pandemia sus fondos comenzaron a llegar en 2021, año que terminó con una ejecución de 459 millones. En 2022, ya fueron 1.908 millones; 3.222 en 2023; 4.148 en 2024 y hasta 5.774 a finales de 2025.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios, en una imagen de archivo. / Rober Solsona /Europa Press

Pero tal cantidad de millones, ¿en qué se concreta? En este sentido, el informe hecho público por el Gobierno señala la movilidad como uno de los puntos donde más inversión se ha hecho. Ahí destaca Adif que ha ejecutado 714 millones de euros para actuaciones como la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, así como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y el nuevo canal de acceso (101 millones); las obras de mantenimiento, control de tráfico centralizado, instalaciones de protección y seguridad y sistemas de suministro de energía en el tramo Encina-Xàtiva-València del Corredor del Mediterráneo (113 millones) o las obras para el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón (88,3 M€).

En carreteras, se han movilizado cerca de 31 millones de euros para medidas comprendidas en la Estrategia y Plan de Choque de Movilidad Sostenible, así como, entre otras, el acondicionamiento de la carretera N-332, a su paso por el casco urbano de Favara o la instalación de alumbrado LED en el Túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7. También se han invertido 121,4 millones de euros para proyectos de zonas de bajas emisiones como las actuaciones en 6 municipios de la provincia de Alicante (41,4 millones), en 3 municipios de Castellón (15,2 millones) y en 5 municipios de la provincia de Valencia (64,6 millones).

Impulso aeroespacial

Dentro del ámbito de reindustrialización y PERTES, Bernabé ha recordado que, a través del PERTE VEC, el Gobierno ha destinado a la Comunitat Valenciana 550 millones de euros, de los que 111 millones de euros han sido para el Plan MOVES III, con más de 30.100 beneficiarios. Además, se han concedido ayudas para diferentes proyectos industriales de innovación en la cadena de valor del vehículo eléctrico como, los 152 millones de euros para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery, filial del Grupo Volkswagen, en Sagunt. También, en el Perte Aeroespacial se han invertido 153,9 millones, que se reparten, entre otras acciones, en 50,7 millones para la compra pública de un lanzador de pequeños satélites o 14 de aportación española a la ESA.

Por el PERTE de la Economía Circular, la Comunitat Valenciana ha percibido 23,5 millones de euros; mientras que por el PERTE Aeroespacial, la inversión ha sido cercana a los 154 millones de euros. Por otra parte, gracias al PERTE Agro, la inversión ha superado los 83 millones de euros. Además, en materia de Agua y Medio Ambiente, el Gobierno ha distribuido 59 millones de euros que han beneficiado a 42.613 hectáreas de las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de las comunidades de regantes de Llíria, La Fuente y El Palmeral, en Valencia, y la Margen Izquierda del Segura, en Alicante.

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Asimismo, el Gobierno a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovables y Almacenamiento (ERHA) ha destinado 142,4 millones de euros que han impulsado la transición energética y el liderazgo en energías limpias. Y también ha actuado frente a la emergencia climática con el PERTE de descarbonización con más de 100 millones de euros; el PERTE del Agua, con 129 millones de euros, o la renaturalización de ciudades a la que se ha destinado más de 9 millones de euros. El Gobierno, ha dicho Bernabé, además ha apostado por "hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial" con proyectos de desarrollo urbano sostenible de energía limpia en 87 municipios de menos de 5.000 habitantes por 22,9 millones de euros.