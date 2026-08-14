Xàtiva acoge este sábado el Trofeu de Velocitat 2026, la carrera urbana más antigua de España, con homenaje a Jorge Martínez Aspar

El motociclismo volverá a tomar las calles de Xàtiva este sábado 15 de agosto con la celebración del 73º Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva 2026, una cita histórica que volverá a convertir la capital de la Costera en el epicentro del motor valenciano. La prueba, que comenzará a las 9.00 horas, mantiene un doble atractivo: es la carrera urbana más antigua de España y también la última carrera urbana del calendario nacional, lo que la convierte en la última oportunidad del año para disfrutar en directo de este tipo de competiciones.

La edición de 2026 estará marcada, además, por el homenaje a Jorge Martínez "Aspar", uno de los pilotos valencianos más laureados de todos los tiempos. Se cumplen 45 años desde que el joven piloto disputó por primera vez el Trofeu de Velocitat de Xàtiva, donde sorprendió con una segunda posición que fue el preludio de una trayectoria legendaria.

Entre 80 y 90 pilotos participarán este año en las categorías de 80cc GP y Series, Clásicas y Supermotard, garantizando una intensa jornada de competición en un circuito urbano que forma parte de la historia del motociclismo español.

Xàtiva homenajea a Jorge Martínez Aspar, leyenda del motociclismo español

La gran novedad de esta edición será el reconocimiento a Jorge Martínez Aspar, uno de los grandes nombres del deporte valenciano.

Hace 45 años, un joven piloto valenciano comenzaba a escribir parte de su historia deportiva en las calles de Xàtiva. Aquella actuación, saldada con un brillante segundo puesto, fue el primer paso de una carrera que le llevaría a conquistar cuatro títulos mundiales —tres en la categoría de 80 cc y uno en 125 cc—, además de 37 victorias en Grandes Premios.

Jorge Martínez Aspar / Perales Iborra

Tras retirarse de la competición, Aspar continuó ligado al Mundial como fundador del Aspar Team, una de las estructuras más prestigiosas del campeonato y cantera de numerosos pilotos que han llegado a la élite internacional.

El homenaje previsto durante el Trofeu de Velocitat servirá para reconocer tanto su trayectoria deportiva como su estrecho vínculo con una prueba que forma parte de sus inicios en la competición.

La carrera urbana más antigua de España

Hablar del Trofeu de Velocitat de Xàtiva es hablar de una de las grandes tradiciones del motociclismo nacional. Con 73 ediciones, la prueba ha conseguido mantener viva una modalidad que cada año cuenta con menos citas en España.

Su carácter urbano ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros escenarios. Las motocicletas recorren calles delimitadas por protecciones mientras miles de aficionados siguen la competición a escasos metros de los pilotos, una cercanía que convierte cada adelantamiento y cada frenada en un espectáculo único.

Todas las fotos de la edición 2025 de la carrera urbana de motos de Xàtiva / Perales Iborra

Precisamente esa singularidad hace que la prueba tenga un valor añadido: será la última carrera urbana que se dispute en España durante este 2026, convirtiéndose en una cita imprescindible para los aficionados a las dos ruedas.

Cerca de 90 pilotos buscarán la victoria en Xàtiva

La organización espera reunir entre 80 y 90 pilotos repartidos entre las categorías de 80cc GP y Series, Clásicas y Supermotard, con representación de pilotos llegados de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y del resto del país.

La competición arrancará a las 9.00 horas en el tradicional circuito urbano y volverá a ser uno de los actos más destacados de la Fira d'Agost de Xàtiva, una celebración que cada verano atrae a miles de visitantes.

Una cita imprescindible para los aficionados al motor

El Trofeu de Velocitat no solo representa una competición deportiva. Es también una parte del patrimonio de Xàtiva y del motociclismo valenciano, una prueba que ha visto pasar a generaciones de pilotos y que sigue conservando la esencia de las carreras urbanas de antaño.

Con el homenaje a Jorge Martínez Aspar, la presencia de cerca de un centenar de pilotos y el privilegio de ser la última carrera urbana del año en España, la edición de 2026 reúne todos los ingredientes para volver a llenar las calles de Xàtiva y confirmar por qué esta prueba continúa siendo una referencia para los amantes del motociclismo.