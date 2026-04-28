La Universitat Politècnica de València sube al podio nacional en el Circuito Universitario de Super Smash Bros Ultimate

Durante el mes de abril, más de una treintena de estudiantes universitarios procedentes de distintos puntos del país han participado en diversos torneos clasificatorios celebrados a nivel interuniversitario y autonómico, representando a sus respectivas universidades en el I Circuito Nacional Universitario de Super Smash Bros Ultimate, una iniciativa pionera que ha permitido articular, por primera vez, una competición estructurada de deportes electrónicos en el ámbito universitario español. Este circuito ha supuesto un hito dentro del ecosistema del deporte universitario, al integrar de manera formal los eSports en un calendario competitivo reglado, ofreciendo al estudiantado un espacio de participación, representación institucional y reconocimiento del talento en el ámbito del videojuego competitivo.

El circuito se diseñó como un recorrido competitivo dividido en tres fases diferenciadas: una primera fase interuniversitaria, una segunda fase autonómica y, finalmente, la fase nacional, que reunió a los mejores jugadores clasificados de todo el país. La competición culminó con la celebración de la Gran Final el pasado 18 de abril en las instalaciones de la Universidad de Burgos, convirtiendo a esta institución en el epicentro del panorama universitario de los eSports durante esa jornada. A lo largo de las distintas fases, el circuito ha logrado congregar a estudiantes con un alto nivel competitivo y un firme compromiso con los valores del deporte universitario, consolidándose como una experiencia que va más allá del mero resultado y que refuerza los lazos entre el entorno académico y la industria del videojuego.

La fase final, denominada Smash University Roadtrip, estuvo organizada por la Universidad de Burgos y el Burgos Gaming Club, con la colaboración de Nintendo España, y reunió a los mejores clasificados procedentes de las distintas fases autonómicas. El evento se desarrolló en un ambiente de convivencia, compañerismo y juego limpio, en el que se puso de manifiesto el crecimiento del sector de los eSports dentro del ámbito universitario y su capacidad para generar espacios de socialización, aprendizaje y competición responsable. La ciudad de Burgos se convirtió así en un punto de encuentro nacional para el talento universitario vinculado a los deportes electrónicos, consolidando este circuito como una referencia para futuras ediciones.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha contado con una destacada representación en esta gran final a través de la Cátedra de Innovación en eSports, con la participación de tres estudiantes que lograron clasificarse entre los mejores jugadores del circuito. La presencia de la UPV en los puestos de honor evidencia el alto nivel competitivo de su alumnado y el trabajo desarrollado en los últimos años para integrar los eSports dentro de su proyecto deportivo y académico. En concreto, Borja Rodríguez Victory, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Informática, se proclamó subcampeón de España, mientras que Samuel Fernández-Salinero Luque, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, obtuvo una meritoria tercera posición, resultados que sitúan a la UPV entre las universidades más relevantes de esta primera edición del circuito.

Esta acción se enmarca dentro de las iniciativas lideradas por la Cátedra de Innovación en eSports y Active Gaming de la Universitat Politècnica de València, cuyos objetivos incluyen la organización de actividades y eventos que conecten a la comunidad universitaria con la emergente industria del videojuego y los deportes electrónicos. La cátedra constituye un espacio estable de colaboración entre la UPV y Valencia Innovation Capital – Centro de Innovación del Ayuntamiento de València, y nace con la finalidad de formar a estudiantes y profesionales en áreas vinculadas a los eSports, la simulación deportiva y el gaming activo, así como de impulsar proyectos de investigación, divulgación e innovación relacionados con este ámbito en constante evolución.

Referente del sector del videojuego

Asimismo, uno de los propósitos estratégicos de esta cátedra es contribuir al posicionamiento de València como un referente nacional e internacional del sector del videojuego y los eSports a través del proyecto Valencia Game City, promoviendo la atracción de talento, el desarrollo de oportunidades profesionales y la generación de sinergias entre el mundo académico, institucional y empresarial. En este contexto, la celebración y participación en competiciones como el Circuito Universitario de Super Smash Bros Ultimate supone un paso adelante en la integración progresiva del creciente universo de los deportes electrónicos dentro del repertorio de actividades deportivas universitarias, alineándolo con los valores educativos que tradicionalmente han caracterizado al deporte en la universidad.

Super Smash Bros, una de las sagas de videojuegos con mayor tradición competitiva tanto en España como a nivel internacional, se consolida de este modo como una herramienta idónea para atraer a nuevos perfiles de estudiantes al deporte universitario, ampliando su alcance y adaptándolo a los intereses y lenguajes de las nuevas generaciones. La industria de los eSports se fundamenta en valores como la competitividad sana, el compañerismo, el esfuerzo, la constancia y la dedicación, principios plenamente coincidentes con los objetivos formativos del entorno universitario y que convierten a este sector en un ámbito estratégico para el presente y el futuro del deporte en las universidades españolas.