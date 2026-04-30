La UPV se proclama campeona autonómica universitaria de judo y consolida su liderazgo deportivo

La Universitat Politècnica de València (UPV) se ha proclamado campeona autonómica universitaria de judo tras una sobresaliente actuación en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), celebrado el pasado sábado 28 de marzo en el pabellón polideportivo del campus de Vera. La cita reunió a un total de 92 judokas procedentes de las ocho universidades de la Comunitat Valenciana, convirtiéndose en una de las competiciones más destacadas del calendario deportivo universitario autonómico.

Desde las 10 horas, el campeonato se desarrolló a lo largo de una intensa jornada de competición en las categorías de élite y promoción, que permitió comprobar el alto nivel técnico, táctico y físico del judo universitario valenciano. Durante todo el día se sucedieron combates muy disputados, con una elevada exigencia competitiva y una gran igualdad en numerosas categorías, lo que mantuvo el interés de la competición hasta las últimas rondas.

La jornada estuvo marcada por un excelente ambiente deportivo, caracterizado por el respeto entre las y los participantes, el cumplimiento de las normas y la deportividad mostrada por todas las delegaciones universitarias. Estos valores, intrínsecos al judo y al deporte universitario, estuvieron presentes tanto en el tatami como fuera de él, contribuyendo al éxito global del campeonato.

Una actuación colectiva "sobresaliente"

El equipo de judo de la UPV firmó una actuación sobresaliente, logrando imponerse de manera clara en la clasificación general por universidades. La universidad anfitriona sumó un total de 118 puntos, una cifra que la situó muy por delante del resto de instituciones participantes y que refleja la regularidad y el alto rendimiento de sus judokas en las diferentes categorías y pesos.

La clasificación final del Campeonato Autonómico Universitario de Judo quedó encabezada por:

1.ª clasificación – Universitat Politècnica de València (UPV): 118 puntos

2.ª clasificación – Universitat de València (UVEG): 74 puntos

3.ª clasificación – Universidad Católica de Valencia (UCV): 31 puntos

3.ª clasificación – Universitat Jaume I (UJI): 31 puntos

La amplia ventaja obtenida respecto a la segunda universidad clasificada pone de manifiesto la solidez del conjunto de la UPV, así como la eficacia del trabajo desarrollado a lo largo de toda la temporada. El triunfo es el resultado de la suma del rendimiento individual de cada judoka individual, basada en la preparación técnica, el compromiso y la constancia.

Resultados individuales y profundidad del equipo

Más allá del triunfo colectivo, el campeonato permitió destacar los buenos resultados individuales logrados por las y los deportistas de la UPV en las distintas categorías de peso y niveles de competición, tanto en élite como en promoción. Esta diversidad de éxitos confirma la profundidad y el equilibrio del equipo universitario, capaz de obtener puntos decisivos en un amplio abanico de categorías.

El campeonato se llevó a cabo en el pabellón polideportivo del campus de Vera. / UPV

El medallero completo por pesos y categorías, así como los resultados detallados del campeonato, pueden consultarse en el documento oficial publicado por la organización del CADU, está disponible en el siguiente enlace.

Estos resultados son fruto del esfuerzo individual del alumnado deportista, así como del acompañamiento técnico y organizativo que reciben a través del Área de Deportes de la UPV, que trabaja de forma continua para favorecer la conciliación entre la actividad académica y la competición de alto nivel.

Un campeonato marcado por la calidad organizativa

La celebración del Campeonato Autonómico Universitario de Judo en las instalaciones de la UPV volvió a poner en valor la capacidad organizativa de la universidad para acoger eventos deportivos de primer nivel. El pabellón polideportivo del campus de Vera ofreció un entorno adecuado tanto para la competición como para el desarrollo logístico del campeonato, garantizando el correcto desarrollo de los combates y la comodidad de participantes, personal técnico y público asistente.

La participación de las ocho universidades valencianas refuerza el carácter integrador y representativo del CADU como espacio de encuentro del deporte universitario autonómico, al tiempo que evidencia el crecimiento y la consolidación del judo dentro de este programa de competición.

Liderazgo deportivo en la temporada CADU

Con este nuevo título, la UPV consolida su posición en las competiciones autonómicas universitarias y suma un nuevo éxito a su palmarés deportivo en la presente temporada CADU. El campeonato de judo se añade a los buenos resultados obtenidos por la universidad en otras disciplinas, reforzando su posición como referente del deporte universitario en la Comunitat Valenciana.

Desde el Área de Deportes de la UPV se continúa apostando por un modelo deportivo que combina la excelencia competitiva con la formación integral del estudiantado, promoviendo valores como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.