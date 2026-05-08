La UPV destaca en la Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico con Ricardo Ten y Maurice Eckhard

La Universitat Politècnica de València (UPV) continúa consolidando su presencia en el ámbito deportivo internacional gracias a la participación de sus deportistas en las principales competiciones del calendario mundial. En esta ocasión, los ciclistas paralímpicos Ricardo Ten y Maurice Eckhard han representado a la selección española en la segunda prueba de la Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico en carretera, celebrada en la localidad belga de Gistel, situada en la región de Flandes occidental.

La competición, que tuvo lugar entre el 28 de abril y el 1 de mayo, reunió a los mejores especialistas del panorama internacional en las disciplinas de contrarreloj individual (CRI) y prueba en línea. Ambos deportistas de la UPV participaron en sus respectivas categorías, demostrando un alto nivel competitivo frente a algunas de las figuras más destacadas del paraciclismo mundial.

La jornada del 29 de abril estuvo dedicada a la prueba de contrarreloj individual, disputada sobre un exigente circuito de 10,2 kilómetros al que todas las categorías tuvieron que dar dos vueltas, completando un total de 20,4 kilómetros. Se trató de una prueba especialmente dura, marcada por la longitud del recorrido y el alto nivel de exigencia técnica y física.

En la categoría MC1, Ricardo Tenfirmó una destacada quinta posición, completando el recorrido con un tiempo de 30 minutos y 47 segundos, quedándose muy cerca de los puestos de podio. Por su parte, Maurice Eckhard, en la categoría MC2, finalizó en octava posición, con un tiempo total de 28 minutos y 45 segundos.

Ambos resultados reflejan el esfuerzo y la regularidad de los ciclistas de la UPV, que fueron capaces de competir al máximo nivel pese a las dificultades añadidas que afrontaron durante la competición.

Medalla de bronce para Ricardo Ten en la prueba en línea

El 1 de mayo tuvo lugar la esperada prueba en línea, una de las citas más exigentes del campeonato. Las categorías MC1 y MC2, en las que compiten Ricardo Ten y Maurice Eckhard respectivamente, afrontaron un recorrido de 75,5 kilómetros, una distancia considerable que pone de manifiesto el alto nivel de preparación y resistencia de estos deportistas.

La carrera resultó ser muy disputada, especialmente en la categoría MC1, donde la victoria se decidió en un emocionante sprint final. En este contexto, Ricardo Ten volvió a demostrar su capacidad competitiva logrando una meritoria medalla de bronce, con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 7 segundos. Este resultado supone un importante éxito tanto a nivel personal como para la UPV y el conjunto del deporte universitario español.

Ricardo Ten volvió a demostrar su capacidad competitiva logrando una meritoria medalla de bronce en la prueba en línea. / UPV

En cuanto a Maurice Eckhard, su participación estuvo marcada por un papel clave dentro de la estrategia del equipo nacional. A pesar de no ocupar puestos de podio, finalizó en undécima posición, desempeñando una labor fundamental como gregario y contribuyendo de manera decisiva al rendimiento global de la selección española.

Superación ante las dificultades

Cabe destacar que ambos ciclistas afrontaron la competición en condiciones físicas adversas, ya que en los días previos sufrieron un proceso vírico en las vías respiratorias. Esta circunstancia supuso un importante hándicap para su rendimiento, especialmente en pruebas de alta exigencia física como las disputadas en Gistel.

A pesar de ello, tanto Ricardo Ten como Maurice Eckhard demostraron una gran capacidad de superación, compitiendo con intensidad y compromiso en cada una de las pruebas. Desde la UPV se ha querido poner en valor no solo los resultados obtenidos, sino también el esfuerzo y la actitud mostrados por ambos deportistas, deseando asimismo una pronta recuperación.

Próximos retos internacionales en Italia

El calendario internacional del paraciclismo no se detiene, y los representantes de la UPV ya están preparados para la próxima cita. Esta misma semana, Ricardo Ten y Maurice Eckhard están en Italia, concretamente al municipio de Montesilvano, en la región de Abruzzo (Pescara), donde se celebra la tercera y última prueba de la Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico en carretera 2026.

Las competiciones tendrán lugar los días 8 y 10 de mayo, con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual y de línea. Se trata de una nueva oportunidad para que ambos ciclistas continúen demostrando su nivel y opten a nuevos resultados destacados en el ámbito internacional.

Desde la comunidad universitaria se sigue con gran interés la evolución de estos deportistas, que representan los valores del esfuerzo, la superación y la excelencia deportiva.

Cita autonómica en Rótova

Además de los compromisos internacionales, el calendario también incluye una relevante cita a nivel autonómico. El próximo domingo 17 de mayo, el equipo de la UPV participará en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Ciclismo Paralímpico en Ruta, organizado por la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana (FCCV).

La competición se celebrará en el municipio de Rótova (València) durante la mañana, y reunirá a deportistas de toda la comunidad en una jornada que pondrá en valor el desarrollo y crecimiento del ciclismo paralímpico en el ámbito autonómico.

Un referente del deporte inclusivo

La participación de Ricardo Ten y Maurice Eckhard en este tipo de competiciones internacionales refuerza el compromiso de la Universitat Politècnica de València con el deporte inclusivo y de alto nivel. Ambos deportistas son un claro ejemplo de dedicación y excelencia, contribuyendo a proyectar la imagen de la UPV tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Con resultados destacados y un calendario exigente por delante, la temporada continúa ofreciendo grandes retos para estos ciclistas, que siguen llevando el nombre de la UPV a lo más alto del paraciclismo internacional.