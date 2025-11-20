El CMM reúne a más de 200 profesionales del marketing para conocer las últimas tendencias del sector en ‘Inspiration Day’ 2025

Inteligencia artificial generativa para redefinir la visibilidad de las empresas, regreso al origen de la marca para reposicionarla, creación de una comunidad fiel antes de materializar un negocio, empoderamiento y conexión real con los oficios para crear comunidad y orgullo de pertenencia, o dotar a la marca de valores que definen a los valencianos para hacerla partícipe de la reconstrucción tras la DANA. Estas son las cinco estrategias de éxito que las mentes más adaptativas del marketing han trasladado en la V edición de `Inspiration Day´ 2025, un evento organizado por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) bajo el lema “Mentes en beta”, que ha contado con el patrocinio principal de pinchaaqui.es y el patrocinio de Consum y PubliEspaña.

El encuentro, que ha reunido a más de 200 profesionales del marketing, ha destacado el carácter resiliente de las mentes del marketing, que no temen el error como un proceso de mejora, en un contexto en el que cambia la tecnología, los canales, los consumidores, y en el que lo que ayer funcionaba hoy no genera atención. Y lo ha hecho a través de los casos de éxito de pinchaaqui.es, IVI, Veneno Concept, Issaline y Amstel (Heineken).

Durante la inauguración de este `Inspiration Day´ 2025, la presidenta del CMM, Eva Prieto, ha destacado que el objetivo de este encuentro “es que los profesionales del marketing encuentren fuentes de inspiración en las mentes más ágiles, aquellas que aprenden rápido del entorno y que no temen innovar”. En este sentido, ha añadido que esta edición “ha sido un laboratorio colectivo de posibilidades y un espacio para experimentar, escuchar, fallar y compartir experiencias en marketing”.

Eva Prieto junto a los ponentes de casos de éxito y la presentadora del evento. / KIKE TABERNER

El evento, que ha sido conducido por la directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular, Mar Mestre, ha contado con la experiencia de pinchaaqui.es en primer lugar.

IA generativa, la nueva reputación de las marcas

Así, el Head of SEO/PPC & UX Consultant de pinchaaqui.es, David Marenyà, ha explicado como la IA generativa está redefiniendo la visibilidad digital y la reputación de las marcas. Algo que resulta crucial aprender para que los equipos de marketing influyan en su narrativa. En este sentido, ha destacado los pilares esenciales para que la IA hable de las marcas como estas requieren, con tres pilares esenciales; disponibilidad, claridad y autoridad. “Las marcas ya no pueden dejar su reputación al azar. La IA es el nuevo filtro entre las empresas y las personas; si una marca quiere ser creíble, debe ofrecerle a la tecnología información clara, coherente y verificable. Si no construyes tu narrativa, la IA lo hará por tí, y quizá no como quieres” ha enfatizado el CEO de pinchaaqui.es, Víctor Rodríguez.

Isabel María, directora de Marketing y Comunicación del IVI. / KIKE TABERNER

Desde IVI, la directora de Marketing y Comunicación, Isabel María, ha destacado la estrategia de reposicionamiento de su clínica en València reforzando la vuelta al origen de la marca y su rol como referente internacional en reproducción asistida. En este sentido, recuperar su ADN valenciano, pionero, valiente y disruptivo, les ha permitido reactivar su propósito y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en la ciudad. Tal y como ha explicado, no se trata de nostalgia, sino de estrategia, volver atrás para avanzar mejor, “volviendo al origen, conseguimos reconectar con la sociedad valenciana y afianzar nuestro liderazgo. El éxito fue el orgullo de pertenencia”.

El encuentro ha contado también con la entrevista a Alejandra Merit, creadora de Veneno Concept, quien ha puesto el foco en cómo logró crear comunidad, deseo y marca, antes incluso de tener un local. Un ejemplo de cómo la marca puede crearse, incluso antes de nacer. Y es que, se trasladó paso a paso la apertura de un negocio que combina gastronomía y cultura. “La construcción de nuestro proyecto se convirtió en una historia que enganchó a toda una comunidad digital a través del storytelling”, ha enfatizado.

Estrategia B2B con el empleado en el centro

Otro de los grandes ejemplos de éxito ha sido el de Issaline, donde su Marketing Manager Workwear, Jorge Martínez, ha desgranado cómo la compañía de vestuario laboral ha creado una auténtica comunidad que pone al empleado en el centro con el concepto y plataforma The Crew. Esta estrategia ha convertido a profesionales de distintas partes de España en familia. Con esta transformación Issaline “pasó de tener una estrategia B2B desalineada, a convertirse en un motor de orgullo, empoderamiento y conexión real con los oficios. Y es que, una ejecución impecable, no solo refuerza la estrategia, la eleva”, ha enfatizado Jorge Martínez.

Esta V edición de `Inspiration Day´ 2025, ha finalizado con el caso de Amstel. Ainoa de Olazábal, Brand Manager España, ha explicado el proceso de cómo se sumaron a la reconstrucción económica y anímica tras la DANA. Con el eje 'Feta de germanor', pilar central de su comunicación en 2025, su objetivo fue reavivar el espíritu valenciano de solidaridad convirtiéndolo en un movimiento colectivo, porque las marcas no solo comunican también acompañan. “Esta estrategia que se materializó en ayuda real con acciones en las que se implicaron miles de personas, sigue recaudando miles de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas y ha reforzado la reputación de Amstel con este territorio”, ha subrayado Ainoa de Olazábal.

Ainoa de Olazábal, Brand Manager España de Amstel. / KIKE TABERNER

El broche a este `Inspiration Day´ 2025 se ha materializado con la celebración de un vino de honor en el que ha habido espacio para el networking y la conexión de las diferentes marcas con los profesionales del marketing y se ha podido disfrutar en directo de la obra de Sergi Palau, artista visual que durante el evento ha compuesto una pieza visual, mezclando sonido e imagen, interpretando este Inspiration Day desde su propio “modo beta” y que ha amenizado el evento con su creación viva convirtiendo la pantalla en una experiencia y una narrativa en movimiento.