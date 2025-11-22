Luis Villanueva, empresario, sobre cómo ayudó a facturar 1,5 millones de euros a un cliente: “Muchos negocios no imaginan lo que pueden ganar"

Luis Villanueva, CEO del Grupo Webpositer, alicantino y emprendedor desde la adolescencia, lleva más de una década ayudando a empresas de todos los tamaños a multiplicar sus ingresos. Marcas como Grupo Planeta, Be Levels, EAE Business, Druni o incluso personalidades del panorama internacional como Ilia Topuria han confiado en él para acelerar sus ventas y su posicionamiento digital.

El Grupo Webpositer ha sido reconocido este año como la mejor agencia SEO de España, consolidándose como referente en estrategias de marketing y transformación digital para empresas que buscan crecer y generar ventas reales.

La realidad de muchas empresas en España

La mayoría de los proyectos nacen con ilusión, pero se diluyen en pocos años por falta de dirección, foco y una estrategia digital capaz de generar ventas. Luis Villanueva y su equipo ayudan a revertir esta situación, demostrando cómo una estrategia digital integral puede transformar un negocio, desde la presencia online hasta la captación de clientes.

De 200.000 € a más de 1,5 millones: el caso de Alisombra

Un ejemplo que ilustra perfectamente la metodología de Villanueva es el Alisombra, una empresa familiar de Alicante dedicada a pérgolas, toldos y cerramientos.

Cuando la empresa se puso en manos de Webpositer, facturaba en torno a 200.000 euros. Pocos años después, la cifra superó los 1,5 millones, un crecimiento que no se consigue por azar.

“Primero analizamos dónde estaba la oportunidad real. El producto era muy bueno, pero nadie lo estaba viendo”, explica Villanueva.

Optimización digital paso a paso

Google Business Profile: el primer paso para ser encontrado

El principio paso consistió en poner en orden la presencia digital de la empresa, creando un perfil en Google Business Profile con fotografías profesionales, descripción orientada a búsquedas, categorías correctas y un plan para conseguir reseñas reales de clientes satisfechos.

En pocas semanas, búsquedas como “pérgolas en Alicante” o “toldos en Alicante” ya mostraban a la empresa como una de las primeras opciones, aumentando notablemente el flujo de presupuestos y oportunidades de negocio.

Una web que convierte, no solo decora

El siguiente paso fue desarrollar una web optimizada para captar clientes, que no solo solo posicionaba en Google sino que también aportaba valor y resolvía dudas desde el primer clic.

A esto se sumaron campañas de publicidad online y una estrategia de email marketing orientada a nutrir a los usuarios con consejos, ideas y ofertas reales.

Estar donde está el cliente antes de que piense en comprar

Con esta estructura digital en marcha (redes sociales, página web, Google y email) la empresa dejó de esperar clientes y pasó a captar su atención antes de que supieran que la necesitaban.

“Captamos su atención, lo llevamos a nuestros canales y le aportamos valor. Cuando necesitaba algo, ya estábamos en su cabeza. Así se construye un negocio rentable”, resume Villanueva.

Formación profesional y programas de Inteligencia Artificial

Desde 2017, Webpositer Academy imparte formación práctica con profesores y directores referentes, ofreciendo másters, cursos avanzados y programas gratuitos en SEO, marketing digital e Inteligencia Artificial (IA). Los interesados pueden aprender a su ritmo, sin horarios fijos y con contenido siempre actualizado, con la ventaja de acceder a ofertas de trabajo, ya que la clave es “comenzar como profesional sin sentirse becario”.

Las formaciones están dirigidas por referentes de Agencias como Sergio Simarro (magnificro), Iñaki Tovar (Webpositer y CEO de la academia), M.J. Cachón (Laika), Iñaki Huerta (IKAUE), David Navarro (Webpositer) y el mismo Luis Villanueva.

Además, la academia ha lanzado recientemente su Programa de Inteligencia Artificial, diseñado para que CEO, directivos y profesionales aprendan a implementar sistemas de IA reales en sus empresas. El curso se presenta como “el único programa donde aprenderás de los profesionales que implementan sistemas de IA reales en marcas como Microsoft, Google, Audi, IKEA o Coca-Cola…”.

Con una duración de 3 meses, formación 100% online y más de 100 horas de clase; esta modalidad permite formarse sin horarios y tener acceso a contenido y futuras actualizaciones. El objetivo de esta formación es aprender a crear agentes de IA, entender cómo llevar a cabo proyectos de IA que funcionan, construir IAs que hagan llamadas y aplicaciones personalizadas con IA y aprender a usar IAs localmente desde un ordenador propio.

De crear webs en casa a ser el líder del SEO en España

Además de sus proyectos, la historia personal de Luis también inspira. Lo que empezó como un joven creando páginas web desde su habitación se ha convertido hoy en un grupo empresarial con más de 40 profesionales, cientos de clientes y una escuela de formación puntera: Webpositer Academy, con sus másters, cursos avanzados y programas gratuitos sobre IA, SEO y marketing digital.

Cuando le preguntan por las claves de su recorrido, Villanueva nunca duda: “Valentía, intuición y moverse. Exponerte, ir a eventos, conocer gente, aprender cada día. Cuando haces eso, las oportunidades llegan.”