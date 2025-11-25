Diez años impulsando el conocimiento y la innovación del agua: la Cátedra FACSA-UJI celebra su primera década

La Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I ha celebrado este jueves un acto conmemorativo por su décimo aniversario. Un evento que ha sido respaldado no sólo por las principales figuras del sector del agua que han tenido un papel protagonista a lo largo de la última década en la Cátedra, sino por decenas de profesionales y estudiantes a los que el programa ha acompañado en su formación y desarrollo profesional.

El encuentro ha contado con la presencia de la rectora de la UJI, Eva Alcón, el diputado provincial de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez; el primer teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo; el presidente de Facsa, Enrique Gimeno; y el director de la Cátedra, Sergio Chiva, y ha servido para reconocer la trayectoria de un proyecto pionero -primera cátedra del agua en la Comunidad Valenciana y segunda de España- que en esta década se ha consolidado como un espacio clave para conectar investigación, empresa y sociedad en torno al futuro del agua.

Durante la apertura, las autoridades han coincidido en el valor de la Cátedra como modelo de colaboración entre universidad y empresa, y como una iniciativa que ha contribuido a impulsar la investigación aplicada, fortalecer la cultura del agua y promover la innovación en un contexto marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos.

Eva Alcón, rectora de la UJI. / ED

En esta línea, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado tres elementos estratégicos de la Cátedra puesto que «se ha consolidado como una nueva forma de colaboración entre la Universidad y la empresa que entiende las singularidades de ambas y se convierte en fortaleza; ha generado un entorno de innovación, y con esta también de competitividad, y además ha impulsado la divulgación científica». «La colaboración entre la universidad y la empresa se convierte en una herramienta al servicio de la sociedad y del desarrollo sostenible», ha señalado Enrique Gimeno, presidente de Facsa. «Es la manera más eficaz de trasladar conocimiento al territorio, de transformar la investigación en soluciones reales y de acelerar la innovación que necesitan nuestras ciudades», ha añadido.

La jornada ha incluido también diversas mesas de diálogo que han permitido abordar los retos actuales y la innovación aplicada a los sistemas urbanos de abastecimiento, saneamiento y depuración, junto a personalidades como Margarita Palau, jefa del Área de Calidad Sanitaria de las Aguas y Riesgos Ambientales del Ministerio de Sanidad; Juan M. Lema, catedrático emérito de Ingeniería Química y coordinador científico del Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnología Ambiental; Pedro Simón, director técnico de ESAMUR o Teodoro Estrela, adjunto a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Desde su creación en 2015, la Cátedra ha impulsado un ecosistema de conocimiento que ha permitido formar a más de un millar de profesionales, reunir a centenares de asistentes en seminarios técnicos y organizar jornadas con casi 130 expertos nacionales e internacionales. Además, ha favorecido la transferencia de tecnología hacia empresas y administraciones, posicionándose como un agente clave para la mejora de la gestión hídrica en la Comunidad Valenciana.

Impulso al talento y divulgación social

Uno de sus pilares ha sido el apoyo al talento joven, con becas de iniciación a la investigación y premios a trabajos académicos vinculados a desafíos como la reutilización, la digitalización o los tratamientos avanzados. Paralelamente, la Cátedra ha impulsado iniciativas de sensibilización dentro y fuera del campus -instalación de fuentes filtradas, distribución de miles de botellas reutilizables o actividades educativas para cerca de 1.800 estudiantes- para reforzar la cultura del agua y generar una ciudadanía más consciente.

Una mirada al futuro

El acto también ha permitido reflexionar sobre los desafíos emergentes de la próxima década. La Cátedra entra en una nueva etapa marcada por retos complejos, pero también por enormes oportunidades, y su compromiso es seguir impulsando investigación aplicada, formación especializada e iniciativas de divulgación que ayuden a avanzar hacia una gestión del agua más resiliente, innovadora y adaptada al cambio climático.

“Ha habido muchos cambios normativos en materia de agua en los últimos cinco años y para el usuario todos estos cambios le han provocado una cierta inseguridad, y no saben muy bien todavía como aplicarla, o las implicaciones que tiene. Sobre todo, los pequeños municipios.” ha indicado Sergio Chiva, director de la Cátedra. “Desde la Cátedra hemos de ser capaces de dar soporte a las instituciones y los municipios acercando la investigación y la tecnología.”

Diez años después de su nacimiento, la Cátedra FACSA-UJI reafirma su voluntad de seguir creciendo, consolidándose como un referente en el impulso del talento, la innovación y la cultura del agua al servicio del territorio y de la sociedad.