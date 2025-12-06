José Roca: "La foto financiera de final de año es el pasaporte para acceder al crédito"

En plena recta final del año, muchas empresas trabajan a contrarreloj para cerrar el ejercicio con una posición financiera sólida que les permita afrontar 2026 en las mejores condiciones. La incertidumbre económica, la presión sobre los márgenes y el endurecimiento del crédito han convertido la liquidez en el mayor reto de las pymes. Para entender este nuevo escenario, hablamos con José Roca, fundador de Kaizen Consulting, firma valenciana especializada en financiación empresarial.

El concepto “foto de final de año” es recurrente entre los expertos. ¿Por qué es tan decisiva para una pyme?

Porque esa fotografía financiera determina cómo te van a percibir bancos, inversores y financiadores internacionales durante el año siguiente. El cierre de ejercicio no es solo un documento contable: es la carta de presentación que define tu capacidad de acceso a crédito, los límites que te aprobarán y el precio al que podrás financiarte. Una empresa que llega a diciembre con un balance fuerte transmite seguridad, y la seguridad —especialmente en entornos volátiles— es un activo muy valioso.

"Una empresa que llega a diciembre con un balance fuerte transmite seguridad" / Kaizen Consulting

¿Qué ha cambiado en el acceso a financiación para que esa solidez sea tan determinante?

Sobre todo, dos elementos. El primero es la incertidumbre global: vivimos un momento en el que cualquier movimiento económico o geopolítico afecta directamente al riesgo crediticio. El segundo es que la financiación tradicional ya no cubre todas las necesidades de las empresas. Los criterios de las entidades se han endurecido y, aunque sigue siendo importante la relación con la banca, confiar en un único canal limita muchísimo. En países como Estados Unidos o Reino Unido, la financiación alternativa es parte natural del ecosistema. En España, en cambio, todavía estamos por debajo del 35%. Y eso deja oportunidades sin aprovechar, especialmente en pymes.

Kaizen Consulting defiende precisamente que la diversificación de financiadores es clave. ¿Por qué?

Porque mejora la resiliencia de la empresa. Cuando una pyme accede a financiadores especializados —nacionales e internacionales— multiplica su capacidad de respuesta. Hay actores que trabajan por sectores, por países, por tipos de riesgo o por situaciones específicas. Eso permite ajustar la solución a la realidad de cada compañía.

Además, el mercado ha evolucionado muchísimo. Hoy existen instrumentos que aportan liquidez inmediata, reducen riesgo comercial o permiten presentar un balance más equilibrado. Pero llegar a ellos exige conocer muy bien el ecosistema y saber dónde encaja cada empresa.

"El problema es que, cuando llegan a nosotros, a veces ya están en el límite" / Kaizen consulting

¿Diría entonces que las pymes siguen sin aprovechar todo el potencial que tienen a su alcance?

Sí. No por falta de voluntad, sino por falta de información. El empresario español es muy operativo: gestiona el día a día, el comercial, la producción, los equipos… y muchas veces no tiene tiempo para analizar opciones de financiación fuera de lo habitual. Pero la realidad es que hay soluciones para casi cualquier casuística, incluso para operaciones que, en principio, parecerían imposibles.

El problema es que, cuando llegan a nosotros, a veces ya están en el límite: o se les ha agotado el circulante, o han recibido un “no” de su entidad, o necesitan reforzar su balance a contrarreloj. La anticipación marca la diferencia.

¿Cuáles son las prioridades de una empresa que quiere cerrar el año en buena posición para financiarse en 2026?

Cada caso es distinto, pero hay tres objetivos comunes. El primero es reforzar la liquidez para afrontar el inicio del año sin tensiones. El segundo, presentar una estructura financiera equilibrada, que dé confianza al mercado. Y el tercero, minimizar el riesgo, especialmente en operaciones internacionales o con clientes con perfiles más sensibles.

Lo importante es entender que no se trata solo de “llegar a diciembre”, sino de llegar con una foto que te abra puertas. Cuando eso se consigue, las conversaciones con financiadores son mucho más ágiles y favorables.

"Esa fotografía financiera determina cómo te van a percibir bancos, inversores y financiadores internacionales durante el año siguiente" / Kaizen consulting

Ustedes trabajan con financiadores nacionales e internacionales. ¿Qué aporta esa visión global?

Aporta amplitud y especialización. Muchas operaciones que en España podrían tener dificultades encuentran soluciones fuera. Pasa con clientes internacionales, con sectores menos cubiertos por la banca o con empresas que necesitan instrumentos más flexibles. Al movernos en asociaciones españolas y portuguesas, y en redes internacionales, tenemos acceso a financiadores que valoran riesgos de manera distinta y permiten alternativas que no siempre están disponibles aquí.

¿Qué mensaje trasladaría a los empresarios valencianos en esta recta final del año?

Que no esperen al último momento. Que revisen su posición financiera ya, aunque crean que “van bien”. El mundo de la financiación cambia muy rápido y la mejor decisión es siempre anticiparse. En la Comunitat Valenciana hay empresas increíbles, con talento y capacidad de crecimiento, y ninguna debería quedarse atrás por falta de liquidez. Preparar la foto de final de año es preparar las oportunidades de 2026.