Beneficios de la unión: cómo la relación entre empresas y medios de comunicación puede marcar la diferencia

A mesa puesta, representantes del mundo del marketing y la comunicación se reunieron el pasado lunes 1 de diciembre en las instalaciones de Levante-EMV para comenzar el mes con el Brand & Breakfast organizado por el propio medio. Un desayuno para poner en valor la importancia de la relación entre las empresas y los medios de comunicación, así como la formación de la reputación.

Después de un tiempo de charla y puesta en común de ideas, vivencias y experiencias en el trabajo, los asistentes se sentaron para dar comienzo al verdadero espacio compartido: el cuarto encuentro del Club Marketing del Mediterráneo (CMM).

Esta mesa estuvo moderada por Juanma Romero, director de Levante TV, y contó con la presencia de María Jesús Mínguez, CEO de Nebo Comunicación; Carmen Elío, responsable de Marketing de Milar; Alberto Chilet, director de Comunicación de Valencia Basket; Ricardo Gómez, CEO de Desmarca Marketing; Nicolás Collado, director del Circuit Ricardo Tormo; Carolina Alemany, directora de Comunicación de Bayer en España; José Luis Braulio, director comercial de Levante-EMV y Eva Prieto, presidenta de Marketing y Comunicación de Isaval y presidenta del CMM.

Conexión entre marcas y medios

De hecho, Eva Prieto comenzó con la ronda de intervenciones dando las gracias a todos los presentes por su asistencia y matizó que "desde el club trabajamos para conseguir que las empresas se valoren de alguna forma por parte de los consumidores en este mercado tan cambiante", refiriéndose al mercado de la información.

Eva Prieto, presidenta de Marketing y Comunicación de Isaval / Fernando Bustamante

"Hay diferentes tipos de contenido que ayudan", señaló Nicolás Collado, respondiendo a la pregunta de cuáles son las nuevas formas para relacionarse con los medios , ya que como señaló previamente Juanma Romero, "esto ha pasado de la nota de prensa tradicional a algo mucho más amplio". "Eventos como este, contenido específico, contenido de alto valor... este tipo de cosas ha hecho que la comunicación bilateral mejore, dejando atrás la unilateral", destacaba Collado.

Prieto añadió que, en su caso, desde Isaval "no apuestan por la comunicación masiva, sino por una que se acerque a unos usuarios en específico. Estamos apostando mucho por acciones que entran dentro del marketing experiencial".

Carolina Alemany, directora de Comunicación de Bayer en España / Fernando Bustamante

Desde Bayer, Carolina Alemany, explicó que tratan de "generar conocimientos que pueden no ser directamente vinculados a la empresa pero sí que afecten a la sociedad". La empresa crea eventos para distintos puntos del sector ya que "más allá de nuestro producto, hay un valor social".

Un modelo híbrido de trabajo

En relación al trabajo con los medios de comunicación, María Jesús Mínguez afirmaba que "cuando tú trabajas con un medio de comunicación que transmite lo que les has enviado, no es lo mismo que si se lo envías a una influencer que saca a relucir tus bondades, por lo que hay que conseguir una mezcla". A su vez, realzaba la figura del periodista y del medio de comunicación. "A mí, como lectora, me resulta creíble lo que sale en un medio de comunicación e interesante lo que sale en otros formatos, aunque no dejo de ver que es una marca hablando bien de sí misma".

María Jesús Mínguez, CEO de Nebo Comunicación / Fernando Bustamante

Por esa línea, Alberto Chilet recalcaba que "la convivencia es necesaria porque la sociedad ha cambiado. Hay mucha gente que ya no busca construir una idea, sino reforzarla y tener información para mantenerla. Hay que llegar a los dos tipos de personas y los medios de comunicación tienen un papel fundamental". Ricardo Gómez continuaba las palabras de Chilet: "está todo avanzando hacia un formato más híbrido, desde la agencia de marketing recomendamos que no haya solo una acción, sino que sea 360º; que tenga la viralidad que tiene un creador de contenido y que a su vez esté amparado por el prestigio de un medio de comunicación tradicional". Añadió que "si las marcas trabajan junto a los medios, estamos trabajando la marca a través de los valores que queremos demostrar".

Alberto Chilet, director de Comunicación del VALENCIA BASKET / Fernando Bustamante

José Luis Braulio concluía esta parte de la mesa con unos datos sobre control de publicidad en los que se mostraban que la mayoría de gente tiene más credibilidad hacia los medios de comunicación (60%) que hacia las redes sociales (27%). "Cuando realmente necesitas contrastar información acudes a los medios de comunicación".

Cambios generacionales

María Jesús Mínguez hablaba de los cambios generacionales y destacaba que dentro de la transformación de los medios por la digitalización es donde más se nota: "si somos capaces de pagar por plataformas como Netflix o Amazon Prime, ¿por qué no vamos a pagar por un medio que nos está dando información contrastada y que da una versión con capacidad de verificación?". Carmen Elío respondía, desde la perspectiva de la empresa en la que trabaja, que se enfoca a un público más familiar que "cuando comunicamos o queremos vender un producto a los jóvenes, cambiamos la manera en la que lo hacemos".

Carmen Elío, Responsable Márketing MILAR / Fernando Bustamante

Nicolás Collado reconocía que también influye el formato en el que se cuentan las cosas, ya que "cuesta mucho leer una noticia y resulta más fácil que alguien te la cuente en 30 segundos". Mínguez concluía con que "son los jóvenes los que hacen que los medios tradicionales den el salto".

Nicolás Collado, director del Circuit Ricardo Tormo / Fernando Bustamante

El camino para una fusión proporcional

Apostar por contenido diferenciador, seguir a los medios locales, generar contenido de calidad... esta mesa de diálogo ha puesto en el foco la importancia de la relación entre las empresas y los medios de comunicación para formar una imagen concreta de cara a los consumidores. Esta relación no aporta otra cosa sino credibilidad, reputación, rigor, veracidad, seriedad y consistencia.

José Luis Braulio ha resumido toda una jornada de reflexiones e intercambio de ideas de forma sencilla: "no hay una fórmula mágica". No obstante, los expertos que han asistido han sabido explicar y mostrar cómo estas relaciones influyen en la reputación y el valor que se les da a las marcas.