"Un influencer aporta cercanía, mientras que un medio tradicional aporta rigor"

¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de las notas de prensa?{"anchor-link":true}

La relación entre medios y empresas ha evolucionado de ser meramente informativa a ser estratégica. Hoy la alianza se basa en la cocreación, en generar contenidos de valor que sean de interés para la audiencia, en colaborar en proyectos de divulgación, y en la participación en foros y eventos sectoriales organizados conjuntamente.

También trabajamos en formación especializada para periodistas en temas complejos, incluyendo viajes de prensa a nuestras instalaciones de I+D+i para contribuir al rigor de la información publicada.

¿Considera que los medios de comunicación siguen siendo el canal de información más influyente actualmente?{"anchor-link":true}

Los medios de comunicación siguen siendo referentes de credibilidad. Aportan rigor, verificación y profundidad en la información, lo que los convierte en pilares fundamentales para la formación de opinión pública. Por su parte, las plataformas digitales han democratizado la conversación, y la diversificación del ecosistema informativo tiene un peso creciente, sobre todo para audiencias jóvenes. De hecho, el formato podcast es seguido por el 62% de jóvenes entre 18 y 24 años.

Por eso, una estrategia de comunicación eficiente debe combinar ambos mundos: la autoridad y confianza de los medios tradicionales junto con la capacidad de interacción y segmentación que brindan los canales digitales, asegurando coherencia y transparencia en todos ellos.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en los medios de comunicación?{"anchor-link":true}

La medición del impacto reputacional ha evolucionado significativamente. Hoy no basta con contabilizar menciones, también analizamos calidad, tono y contexto. Para ello, utilizamos herramientas de media monitoring que trabajan con IA y que integran indicadores como presencia frente a competidores o sentimiento, es decir, un análisis cualitativo que clasifica las menciones como positivas, negativas o neutras con respecto a la marca. Además, estos análisis se complementan con rankings reputacionales como Merco o el Reputation Institute.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o un perfil más viral o de un medio de comunicación tradicional?{"anchor-link":true}

Un influencer aporta cercanía y conexión emocional, especialmente en nichos específicos, mientras que un medio tradicional ofrece autoridad y rigor informativo. Ambos son complementarios: la clave está en elegir perfiles alineados con nuestros valores y propósito, y garantizar que el mensaje sea veraz.

¿Cómo debe reaccionar una empresa ante una crisis mediática?{"anchor-link":true}

Con rapidez, transparencia y empatía. Es fundamental la anticipación: contar con un protocolo de crisis que incluya mensajes claros, portavoces preparados y canales abiertos para responder dudas. La prioridad es informar con hechos, asumir responsabilidades cuando corresponda y explicar las medidas correctivas. La falta de reacción o la opacidad son los mayores riesgos para la reputación.

Dicho esto, también es responsabilidad de los medios dar información rigurosa, contrastada, evitando especulaciones, y más aún cuando hay personas afectadas.

¿Cuál considera que es el mayor error que ha podido cometer su empresa en la gestión de comunicación con los medios? ¿Cómo lo evitaría si ocurriera ahora?{"anchor-link":true}

El error más común en cualquier organización es subestimar la importancia de la comunicación proactiva. Si en algún momento no hemos explicado suficientemente el contexto de una decisión, eso puede generar interpretaciones erróneas. Hoy lo evitaríamos involucrando a los medios desde el inicio en temas relevantes.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionales en la construcción de la reputación de una empresa?{"anchor-link":true}

Es clave. Los medios locales son los que mejor conectan con la comunidad y transmiten la realidad de proyectos que impactan en el territorio. Para Bayer, que trabajamos con agricultores y cooperativas en toda España, la colaboración con medios regionales nos permite explicar iniciativas concretas, como programas de sostenibilidad o innovación en cultivos, reforzando nuestra cercanía y compromiso con la región.