“Los medios tradicionales continúan transmitiendo una credibilidad especial”

¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de las notas de prensa?

En Milar estamos trabajando con los medios de una forma mucho más continua y natural que la simple difusión de notas. Colaboramos habitualmente con medios sectoriales que siguen de cerca la evolución del mercado electrodoméstico y publican nuestras aperturas y novedades. También tenemos una relación estable con medios locales de la Comunidad Valenciana, Murcia, Teruel y Albacete, que nos ayudan a dar visibilidad a las nuevas tiendas, campañas de proximidad o iniciativas que desarrollamos en la zona. Además del contenido corporativo, generamos piezas propias —desde consejos hasta vídeos temáticos o contenido del canal de cocina— que publicitamos en estos medios. Esta mezcla de contenido corporativo, utilidad práctica y presencia territorial hace que nuestra relación con los medios sea constante y no dependa solo de momentos puntuales.

¿Considera que los medios de comunicación siguen siendo el canal de información más influyente actualmente?

Para nuestro tipo de negocio sí siguen teniendo un peso especial, sobre todo cuando hablamos de público adulto y familiar, que es el que más acude a nuestras tiendas físicas. Los medios tradicionales y los especializados continúan transmitiendo una credibilidad que refuerza nuestra imagen de empresa cercana, estable y confiable. En digital hay mucha competencia y ruido; sin embargo, cuando un medio local o sectorial publica una apertura o una noticia sobre nosotros, ese mensaje llega con un nivel de confianza que aún hoy es difícil de igualar.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en los medios de comunicación?

Lo vemos reflejado en varios aspectos. Cuando aparece una noticia sobre una apertura o una novedad corporativa, se incrementan las consultas, las visitas a los vídeos y en muchos casos también el interés en la tienda de la zona. Y cuando los medios amplifican contenido útil —como recetas, trucos o consejos— se nota en la interacción de nuestros propios canales.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o un perfil más viral o de un medio de comunicación tradicional?

La diferencia es muy clara para nosotros. Los perfiles virales o los influencers generan un impacto rápido, pero no necesariamente dirigido al público que realmente compra electrodomésticos ni al que acude a nuestras tiendas. En cambio, los medios tradicionales nos ofrecen una base de credibilidad muy alineada con nuestro cliente. Además, cuando un medio local comparte un contenido que hemos producido, el mensaje llega con un contexto de utilidad y confianza que encaja mucho mejor con nuestra marca. El impacto es más cualificado y más coherente.

¿Cómo debe reaccionar una empresa ante una crisis mediática?

La rapidez y la claridad son esenciales. Afortunadamente nosotros no hemos sufrido ninguna, pero tenemos un protocolo muy claro: lo primero sería comunicar desde nuestros propios canales para explicar la situación sin rodeos y evitar versiones incorrectas. Después trabajaríamos directamente con los medios locales y sectoriales con los que ya colaboramos para asegurarnos de que la información correcta llega a las audiencias adecuadas. La clave está en no dejar espacios vacíos que puedan llenarse con especulaciones, y en mantener la transparencia durante todo el proceso.

En la DANA al estar nuestro almacén en plena zona cero, trasladamos en todo momento por Redes Sociales cómo nos encontrábamos y pedimos disculpas si los pedidos se retrasaban… la respuesta fue increíble y muy positiva.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionals en la construcción de la reputación de una empresa?

Para nosotros tienen un papel fundamental. Los medios locales son los que mejor conectan con la realidad del cliente que visita nuestras tiendas y conocen muy bien el contexto de cada municipio. Cuando comunican una apertura, una acción local o incluso contenidos útiles vinculados a nuestro día a día, están fortaleciendo nuestra imagen como una marca que forma parte de la vida cotidiana de la Comunidad Valenciana, Murcia, Teruel, Albacete o Baleares. Son un aliado imprescindible para construir una reputación de proximidad sólida y creíble.