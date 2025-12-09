"A la hora de construir la reputación de una empresa, es mucho más fácil que un medio local capte su esencia"

¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de las notas de prensa?

La colaboración con los medios debe ir mucho más allá de esa nota de prensa. Son cada vez más las posibilidades, desde contratar un espacio publicitario, a crear un contenido conjunto en distintas plataformas. Reportajes, artículos de opinión… hay muchas fórmulas y son una potente herramienta de reputación.

¿Considera que los medios de comunicación siguen diendo el canal de información más influyente actualmente?

No son quizá el canal con más alcance, para cierto tipo de informaciones. Pero sí siguen siendo en mi opinión el más influyente a la hora de generar reputación. Puede que los influencers y creadores de contenido tengan más facilidad para tener visualizaciones o engagement, pero creo que los medios siguen siendo una mayor referencia a la hora de aportar seriedad a una noticia.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en los medios de comunicación?

Se puede tener mucha presencia y que la reputación que se genere no sea la adecuada o la que busca una empresa dentro de sus objetivos. Creo que es la mejor manera de medir si las acciones de comunicación están funcionando o no, ver que la imagen o información que se traslada en los medios está alineada con los objetivos de la empresa. Para ello, por supuesto, hay que hacer un seguimiento pormenorizado y un trabajo con los periodistas en el día a día.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o un perfil más viral o de un medio de comunicación tradicional?

La seriedad, la rigurosidad, la importancia de haber trabajado la información. Por eso considero vital que los medios, aunque tengan que reinventarse y usar nuevos canales y plataformas, no caigan en querer competir con las redes sociales, sacrificando contraste por inmediatez.

¿Cómo debe reaccionar una empresa ante una crisis mediática?

Es difícil generalizar, pues cada crisis tiene sus particularidades. Pero la empresa debe ser capaz de visualizar con rapidez el problema y fijar un objetivo comunicativo. A partir de ahí, tratar de trasladar el mensaje de forma adecuada, teniendo claro su público objetivo, a través de todos los canales que tenga a su alcance. Generalmente los medios de comunicación serán uno de esos canales más útiles. Sobre todo, si se quiere multiplicar el alcance e irradiar ese mensaje a la sociedad.

¿Cuál considera que es el mayor error que ha podido cometer su empresa en la gestión de comunicación con los medios? ¿Cómo lo evitaría si ocurriera ahora?

Errores muchos, por supuesto, todos los cometemos. Quizá tener más en consideración a quién diriges cada mensaje al tener públicos muy diferentes, no tener tiempo suficiente para organizar como es debido alguna campaña, no sacar el máximo partido a todos los canales. A veces lo detectas una vez ha ocurrido, y tratas de aprender de ello para las siguientes ocasiones. La práctica lleva a tratar de minimizarlos al máximo, pero siempre puede haber errores.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionals en la construcción de la reputación de una empresa?

A la hora de construir la reputación de una empresa, es mucho más fácil que un medio local capte su esencia, conozca su radio de influencia, la historia que hay detrás. Los medios nacionales generalmente van a poner el foco en lo noticiable, pero mucho menos en el detalle, ya que abarcan mucho más. En cambio, construir esa imagen con un medio local, debe permitir que se empape mucho más de la trayectoria de la empresa, de sus objetivos, de todo lo que la envuelve. Esa cercanía puede y debe marcar la diferencia.