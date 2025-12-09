¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de las notas de prensa?

Hoy vemos una evolución clara: las empresas buscan construir vínculos más profundos con las audiencias, y eso implica ir más allá de la nota de prensa. Desde Levante-EMV y Prensa Ibérica estamos colaborando con marcas en formatos como:

Branded content con enfoque periodístico

Eventos experienciales

Podcasts de marca

Espacios editoriales cocreados sobre temáticas clave del territorio.

Son formatos que no solo informan, sino que conectan emocionalmente con la ciudadanía, aportando valor más allá de la autopromoción. Según el informe Content Scope 2024, el 67% de los consumidores realiza alguna acción con la marca tras consumir este tipo de contenido. Es decir: hay impacto real, medible y duradero.

¿Considera que los medios de comunicación siguen siendo el canal de información más influyente actualmente?

Sin duda, especialmente en el plano reputacional. En un entorno saturado de contenido, la confianza se ha convertido en el factor diferencial, y ahí los medios seguimos siendo clave. El 77% de los ciudadanos considera más fiables los medios que las redes sociales, y eso se traduce en legitimidad para las marcas que aparecen en ellos .

Además, el efecto “halo” de aparecer en un medio reconocido como Levante-EMV refuerza la percepción positiva de la marca: los consumidores confían más en lo que se publica en entornos editoriales serios que en lo que circula viralmente en redes . Esa credibilidad es un activo que no puede improvisarse.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en los medios de comunicación?

Hoy no basta con contar impactos o apariciones. Medimos el valor reputacional con indicadores como:

Sentimiento de las menciones (positivo/negativo)

(positivo/negativo) Relevancia del medio y del espacio

Tiempo de lectura

Índices de reputación mediática (como el Media Reputation Score), que cruzan notoriedad y preferencia de marca

En el caso de medios como Levante-EMV, nuestros contenidos generan más tiempo de lectura y mayor confianza, lo que amplifica el impacto reputacional frente a canales donde prima el ruido o el clickbait.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o en un perfil más viral frente a un medio de comunicación tradicional?

Un influencer puede generar notoriedad puntual, pero la reputación se construye en espacios con credibilidad sostenida. En un medio como Levante-EMV, una marca se beneficia de:

Rigor editorial

Contexto informativo

Un entorno de confianza con la comunidad

Mientras que en redes sociales la viralidad puede ser volátil y a veces contraproducente, la aparición en un medio local sólido construye arraigo y legitimidad. Además, según los estudios más recientes, las audiencias atribuyen el doble de valor reputacional a una aparición en un medio premium que a un contenido viral en redes.

¿Cómo debe reaccionar una empresa ante una crisis mediática?

Con rapidez, transparencia y autocrítica. Hemos visto que las crisis se amplifican si no se responde en las primeras horas. La clave está en:

Tener un protocolo definido

Contar con voceros preparados ,

, Apoyarse en medios fiables para transmitir el mensaje con claridad. La buena relación con ellos es clave para obtener hilo directo y atajarlo.

Hay muchos casos y ejemplos que muestran que reconocer el error, escuchar a la comunidad y actuar con coherencia ayuda a contener el daño y, en ocasiones, incluso a reforzar la reputación.

¿Cuál considera que es el mayor error que ha podido cometer su empresa en la gestión de comunicación con los medios? ¿Cómo lo evitaría si ocurriera ahora?

Un error común, y que hemos aprendido a evitar, es no anticipar los cambios en la sensibilidad social. Hoy es clave cuidar no solo el qué comunicamos, sino cómo lo hacemos y con qué tono. Si volviéramos atrás en algunas decisiones, probablemente trabajaríamos más desde el inicio con contenidos cocreados, más próximos y más atentos al contexto. Por eso desde Levante-EMV apostamos ahora por una comunicación que escuche más antes de emitir mensajes.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionales en la construcción de la reputación de una empresa?

Es absolutamente estratégico. La reputación se construye desde la cercanía, la credibilidad y el conocimiento del territorio, y ahí los medios locales como Levante-EMV tenemos un papel insustituible.

Somos un puente entre la empresa y la ciudadanía, entre la marca y su comunidad. Y eso es algo que ni un influencer ni una campaña global pueden replicar.

Estudios recientes muestran que los medios locales generan un 20–30% más de engagement en sus áreas de influencia que los nacionales . Además, somos el canal más eficaz para que una empresa explique su impacto real en el entorno, desde el empleo que genera hasta su contribución social.