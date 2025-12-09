"Un medio de comunicación tradicional aporta credibilidad, contexto y profundidad"

¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de las notas de prensa?

Hoy la colaboración con los medios es mucho más rica y bidireccional. La relación con los medios es continua. Desde la elaboración de piezas audiovisuales cocreadas con medios de comunicación hasta la participación e incluso la creación de nuestro propio pódcast que se acaba de estrena y que se llama “Curva 15”, reportajes en profundidad y conexiones en directo desde el circuito durante los fines de semana de carreras. También organizamos experiencias en pista para periodistas y creadores de contenido, donde pueden generar historias propias con acceso a zonas técnicas, equipos y pilotos. Ya no se trata solo de enviar información, sino de compartir contenido que aporte valor real al aficionado.

¿Considera que los medios de comunicación siguen siendo el canal de información más influyente actualmente?

Siguen siendo muy influyentes, especialmente los medios de prestigio dentro y fuera del mundo del motor. Su credibilidad es esencial a la hora de construir reputación. Ahora bien, no son el único canal relevante. Las redes sociales, comunidades de fans e creadores de contenidos especializados han ganado muchísimo peso, sobre todo entre el público más joven.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en los medios de comunicación?

Medimos el alcance, pero también el prestigio del medio, el tono de la cobertura, el engagement que genera y la conversación posterior en redes con herramientas a nuestro alcance como la multinacional Onclusive o como la empresa valenciana ATRIBUS en el entorno de las redes sociales. A esto sumamos encuestas de percepción entre asistentes y aficionados, que nos permiten saber cómo impacta esa cobertura en la imagen del Circuit. Lo cierto es que siempre hay que guardar una pequeña parte de nuestros recursos para poder monitorizar nuestras acciones y así poder mejorarlas en el futuro.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o en un perfil más viral respecto a hacerlo en un medio de comunicación tradicional?

La diferencia está en el tipo de valor que aporta cada canal. Un medio de comunicación tradicional aporta credibilidad, contexto y profundidad, lo que es clave para nuestros grupos de interés: patrocinadores, instituciones y público general.

Un creador de contenido o un perfil viral aporta cercanía, autenticidad e inmediatez, y conecta muy bien con comunidades apasionadas por el motor y con los más jóvenes. Ambos impactan de forma distinta: uno construye prestigio a largo plazo, el otro amplifica rápidamente la notoriedad. Por eso nuestra estrategia combina ambos mundos.

¿Cómo debe reaccionar una empresa ante una crisis mediática?

Con rapidez, transparencia y coherencia. Lo primero es reconocer la situación, aunque sea con un mensaje inicial de análisis. Después, centralizar la comunicación en una única voz autorizada y evitar el silencio prolongado. En un circuito, donde la seguridad es un valor esencial, la transparencia es irrenunciable. Aquí trabajamos con organizaciones que tienen bastante experiencia en situaciones críticas con resultados de muerte incluso. Hay que ser muy cuidadosos con la comunicación en estos casos.

¿Cuál considera que es el mayor error que ha podido cometer su empresa en la gestión de comunicación con los medios? ¿Cómo lo evitaría ahora?

Como muchas organizaciones, hemos pecado alguna vez de dar por supuesto que todos los medios tienen la misma información o el mismo contexto, lo que puede generar malentendidos o lagunas informativas. Para esto utilizamos formatos más ajustados a cada medio de forma que podemos ofrecer contenidos acabados a TV, prensa, radio y medios electrónicos.

En el caso de las crisis el Circuit recuerdo que no gestionó bien en sus inicios el asunto de los atascos. Parecía que fuera un fracaso del propio Circuit que hubiera cierto colapso de tráfico a la entrada y salida de grandes eventos. Este no es así. El Circuit debe informar a los aficionados sobre cuáles son las opciones para llegar y qué ruta es la más adecuada, a partir de ahí el aficionado decide con libertad y sabe que si pretende e llegar en coche al Gran Premio saliendo a las 10 de la mañana de Valencia sí o sí va a encontrar un atasco.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionales en la construcción de la reputación de una empresa?

El papel de los medios locales y regionales es fundamental. En nuestro caso, son quienes reflejan la estrecha relación del Circuit con la Comunitat Valenciana, su impacto económico, su actividad durante todo el año y el valor que aporta al territorio. Son los que más cerca están de nuestros aficionados más habituales y quienes mejor entienden la realidad del día a día. La reputación territorial se construye desde lo local, y para nosotros estos medios son socios estratégicos.